Pixelbook addio: Google non farà un nuovo laptop

A poco meno di un mese dall’evento Google "Made by Google" che si terrà a New York il prossimo 6 ottobre, si concentrano i rumor su quali dispositivi il colosso di Mountain View presenterà al pubblico. Si ha la certezza ufficiale sul debutto degli smartphone della serie Pixel 7 e delle nuove cuffiette wireless, la quasi certezza del debutto dello smartwatch Pixel Watch e c’è una buona probabilità che arrivi anche un tablet (ma forse saranno due). Meno sicurezze invece, per quanto riguarda il resto della gamma dei dispositivi, tra cui i Chromebook Pixelbook.

The Verge, difatti sostiene che l’aggiornamento del Pixelbook Go lanciato oramai quasi tre anni fa non è più tra i progetti di Google. E a conferma di questo cambio di programma, fa notare che il team di sviluppo del progetto Pixelbook è stato smantellato e i suoi membri sono stati spostati in altri dipartimenti.

Il motivo sarebbe di pura natura economica e sembrerebbe confermato da almeno un anno, da quando già nel 2021 si sosteneva che Google non avrebbe messo in cantiere una versione Pixelbook per il 2022 e neanche per il 2023.

La lunga storia del Pixelbook di Google

La storia dei Pixelbook risale al 2013 e inizia dal Chromebook Pixel, che non fu apprezzato dai consumatori. Idem per il Google Pixel Slate del 2017 che costava quanto un Microsoft Suface Pro. A quel punto Google decide di cambiare strategia e di puntare su un modello laptop con il Pixelbook Go del 2019.

Sembrava che Google finalmente avesse trovato il suo segmento di mercato portando il sistema operativo ChromeOS al pari con Windows e macOS e in più con un hardware di ottimo livello. Ma non è bastato e oggi sappiamo che è in corso un nuovo cambio di strategia, dettato da scelte economiche.

Pixelbook: perché non arriverà neanche nel 2023

Secondo le indiscrezioni il nuovo Pixelbook avrebbe dovuto debuttare nel 2023, poiché era "molto avanti nello sviluppo". Progetto bloccato, però a causa della ridistribuzione delle risorse economiche menzionata in un memo da Sundar Pichai CEO di Google e Alphabet.

Google sembra essere molto più interessata, per le stesse ragioni economiche, agli smartphone Pixel, nonché agli smartwatch Pixel Watch e al tablet Pixel Notebook.