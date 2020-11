PlayStation 5: Sony annuncia una novità sul launch day

Sony ha deciso: la PlayStation 5 si venderà solo online. A far propendere la casa giapponese per questa scelta è stata la pandemia di coronavirus che ha colpito tutto il mondo, anche quello della tecnologia che è dovuto così correre ai ripari e trovare nuove alternative per entrare nelle case dei suoi clienti.

Buona parte della gestazione della PS5 ha subito, volente o nolente, gli effetti del Covid-19. A partire dalle presentazioni ufficiali, gli incontri che solitamente vengono tenuti ogni anno per svelare le caratteristiche del nuovo modello si sono svolti, in questa occasione, completamente online. Tra una condivisione ridotta al minimo sindacale delle feature dell’edizione 2020 e il formato digitale delle conferenze che si sono tenute durante gli ultimi mesi, PlayStation 5 è riuscita comunque a far crescere una grande attesa tra i suoi fan che ormai contano i giorni per poter mettere mano sull’ultimo potente ritrovato di casa Sony.

PlayStation 5 online, il messaggio sul blog ufficiale

A lanciare l’annuncio della vendita online della PS5 è stato Sid Shuman, Senior Director e Content Communications di Sony, attraverso un post pubblicato sul blog di PlayStation. La notizia è arrivata solo poche ore fa, a pochissimi giorni dal lancio ufficiale dell’ultima versione della console di gioco, previsto per il 19 novembre in Europa.

Il Senior Director ha sottolineato come le console next-gen di PlayStation non saranno disponibili nei negozi fisici, ma esclusivamente sugli store online dei negozi partner. Inutile mettersi fila davanti agli store con ore o addirittura giorni di anticipo, come successo negli anni precedenti, per essere i primi ad accaparrarsi la PlayStation 5. “State al sicuro, state a casa ed effettuate il vostro ordine online”, ha scritto Shuman.

PlayStation 5, le modalità di consegna e ritiro

Per chi avesse già effettuato l’ordine attraverso i siti web di vendita online online, scegliendo di ritirare personalmente la propria PS5 in negozio invece di ricevere la consegna direttamente a casa, rimane invece la possibilità di seguire i propri piani sempre in accordo con i protocolli di sicurezza previsti dal paese di residenza. In ogni caso, ricorda Shuman, è meglio contattare prima il venditore per assicurarsi che tutti i dettagli per il ritiro siano ancora validi.

Restano invece invariate le modalità di consegna che, seguendo la saggezza popolare del detto “nessuna nuova, buona nuova”, dovrebbero essere regolari, senza alcun ritardo di sorta. Shuman ha poi deciso di ringraziare l’intera comunità degli appassionati della PlayStation, per tutto il supporto mostrato durante quest’anno particolarmente complesso per tutti, anche per il mondo dei videogiochi.