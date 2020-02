PlayStation 5, svelate le caratteristiche ufficiali: le novità

7 Febbraio 2020 - Questa volta non si può avere alcun dubbio sull’autenticità degli ultimi rumors sulla PlayStation 5. E il motivo è molto semplice: sono stati resi noti attraverso il sito giapponese Sony Interactive Entertainment.

Piuttosto sorprendentemente, Sony svela alcune caratteristiche tecniche della sua prossima console, attesa per il lancio solamente tra una decina di mesi. Come noto, infatti, la PlayStation 5 arriverà sul mercato in concomitanza con le festività natalizie (come da tradizione Sony, d’altronde) e si troverà a confrontarsi con la Xbox Series X di Microsoft. Smentita, invece, la possibilità che Nintendo lanci una Switch Pro nei mesi o nelle settimane precedenti.

Caratteristiche tecniche PlayStation 5

La casa nipponica conferma che la PS5 sarà equipaggiata con un disco SSD super veloce ideato appositamente per la console, con una CPU x86-64-AMD Ryzen Zen2 da 8 core, con un Chip personalizzato AMD e una GPU AMD Radeon RDNA. Non solo, la PlayStation 5 sarà dotata di un’unità dedicata esclusivamente all’elaborazione dell’audio 3D e beneficerà del supporto al formato Blu Ray Ultra HD con una capacità massima di 100 GB. Queste ultime rivelazioni si uniscono a quelle già confermata dal brand nipponico relative al nuovo controller della PS5 che sarà caratterizzato da nuovi grilletti resistivi e dal feedback aptico.

PlayStation 5: le altre novità ufficiali

Sempre spulciando il sito Sony Interactive Entertainment emerge anche la dotazione di un output video capace di gestire al meglio le immagini in 8K, ma a quanto sembra questa nuova feature potrebbe essere legata esclusivamente alla riproduzione di film e video e non necessariamente ai nuovi videogame. Già confermata la retrocompatibilità con la PS4, una notizia che ha reso felici tutti gli utenti della consolle sparsi per il mondo. Infine, sempre in tema di compatibilità, PS5 potrà essere utilizzata con il PlayStation VR.

PlayStation 5: il sito ufficiale

Pubblicato online a inizio febbraio 2020, il sito ufficiale PlayStation 5 rimanda al lancio previsto per le feste natalizie del 2020, notizia ormai confermata da tempo, ed invita tutti gli appassionati ad iscriversi alla newsletter per rimanere informati in tempo reale su tutte le novità della PS5 e ricevere informazioni e offerte personalizzate relative alla PS5 sulla propria casella di posta elettronica. Una cosa è certa: Sony sta accelerando le operazioni di lancio e forse, le voci che si susseguono online di una possibile presentazione durante il prossimo mese di marzo, potrebbero essere veritiere.