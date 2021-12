PlayStation Plus: tutte le novità in arrivo a gennaio

PlayStation Plus è il servizio di abbonamento per PS4 e PS5 che offre la possibilità di scaricare videogiochi gratuitamente ogni mese. Inoltre, permette di accedere alle modalità multigiocatore online e usufruire di sconti esclusivi e di uno spazio di archiviazione di 100 GB sul cloud. Ieri, Sony ha svelato quali titoli gratuiti verranno aggiunti a partire da gennaio.

Come mostra il post pubblicato dal canale PlayStation su Twitter, i giochi in questione – che potranno essere scaricati dagli abbonati dal 4 fino al 31 gennaio – sono Persona 5 Strikers, Deep Rock Galactic e Dirt 5. Il primo è disponibile soltanto su PlayStation 4, mentre gli altri due potranno essere utilizzati anche sulla PlayStation 5. Inoltre, Sony ci ricorda che, per i titoli gratuiti di dicembre, il download sarà consentito fino al 3 gennaio: si stratta di Godfall: Challenger Edition, Lego DC Super-Villains e Mortal Shell. Da non dimenticare anche i videogiochi bonus per PS VR: The Persistence, The Walking Dead: Saints & Sinners – Standard Edition.

Persona 5 Strikers

Sviluppato da Omega Force, Persona 5 Strikers è un gioco di ruolo e, nello specifico, di combattimento disponibile su più piattaforme a partire dal 2020, fra cui anche Nintendo Switch. Include alcuni elementi di Dynasty Warriors e la sua storia si svolge alcuni mesi dopo la sua conclusione dell’originale Persona 5. Il protagonista si chiama Joker e, insieme ai Ladri Fantasma, si trova coinvolto in una cospirazione che conduce il gruppo in Giappone sulla traccia di figure chiamate Monarchi che si nascondono all’interno della società.

Deep Rock Galactic

Deep Rock Galactic è un videogioco sparatutto in prima persona sviluppato dalla danese Ghost Ship Games e rilasciato a maggio del 2020 su Windows e Xbox One. Finalmente, sarà possibile giocarci anche su Playstation 4 e 5 e lo si potrà fare gratuitamente. La modalità di gioco è piuttosto semplice: occorre scegliere un nano artigliere, esploratore, trivellatore e ingegnere e compiere delle missioni. Ciò potrà essere fatto da soli o in compagnia di massimo altri tre nani. Gli obiettivi sono di vario genere: uccidere i nemici, raccogliere oggi particolari o sistemare dei danni.

Dirt 5

L’ultimo della lista è un videogioco di Codemasters rilasciato a novembre del 2020. È dedicato alle corse con le automobili su percorsi sterrati e, addirittura, ghiacciati. C’è una carriera, con gare si sbloccano man mano che si completano le varie sfide. Le gare durano solitamente 3 o 5 giri e in percorsi sono di varia tipologia: piste ricche di curve e saliscendi, con ghiaccio, ad anello e anche piste ad ostacoli.