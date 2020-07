80 nuovi canali TV gratis: ecco come vederli

Plex, l’app per lo streaming gratuito disponibile in Italia dal dicembre dello scorso anno, si rinnova e allarga la propria offerta: da alcuni giorni sono disponibili oltre 80 canali televisivi visibili in streaming gratuitamente. E l’offerta non è valida solo per gli Stati Uniti, ma gli ottanta canali sono stati rilasciati in tutto gli oltre 200 Paesi in cui l’app è disponibile. Si tratta di un’offerta molto ampia e variegata: si va da canali monotematici dedicati al cinema, fino ai canali per lo sport o per i bambini.

Una scelta molto importante quella effettuata da Plex, che in questo modo prova a rafforzare la propria presenza nel settore dello streaming, dove finora ha risentito della presenza di colossi come Netflix, Amazon Prime Video e Disney+. Il funzionamento di Plex è molto interessante, ma finora non sembra aver attecchito molto in Italia: gli utenti possono vedere gratuitamente i contenuti presenti, in cambio di vedere degli annunci pubblicitari. Un po’ il sistema utilizzato dalla TV normale, ma che fatica ad attecchire anche nel settore dello streaming online. E lo stesso sistema Plex lo vuole utilizzare per la visione degli ottanta canali televisivi: gli utenti dovranno abituarsi a vedere la pubblicità.

Quali sono i nuovi ottanta canali TV presenti su Plex

Plex ha ampliato la propria offerta aprendo anche allo streaming online di singoli canali TV, che però non potranno essere visti on demand. Un’offerta ampia e variegata in grado di mettere in seria difficoltà la TV tradizionale, soprattutto nei Paesi dove il digitale terrestre non è gratuito. Plex Live TV si basa sul classico sistema degli annunci pubblicitari in cambio di una visione gratuita: durante la visione gli utenti saranno obbligati a vederli per continuare a utilizzare il servizio.

Ottanta canali televisivi è un’offerta ampia e che può soddisfare veramente tutti. Tra i canali che saranno disponibili c’è quello della Reuters per restare sempre informati con le ultime news da tutto il Mondo. Toon Goggles, canale TV dedicato ai più piccoli con cartoni animati e programmi ad hoc, Sports Network (non c’è bisogno di una spiegazione, il nome è abbastanza chiaro) e IGN TV, il canale dedicato agli e-sport.

Questo è solo una piccolissima parte di quello che è presente su Plex Live TV: ci sono canali monotematici su cinema o sugli anime, ma anche sull’economia, sugli animali e sull’immancabile cibo. La maggior parte dei canali TV sono in lingua inglese, ma ce ne sono alcuni anche in spagnolo, cinese e sud-coreano. Per avere un’idea completa dell’offerta TV, Plex ha creato sul proprio sito web una pagina ad hoc.

Come vedere Plex

L’applicazione di Plex è disponibile su ogni dispositivo elettronico connesso alla rete: smartphone (Google Play Store e App Store), smart TV e computer. Basta accedere all’applicazione e scegliere cosa vedere, tra i canali in streaming e la libreria composta da film e programmi TV.