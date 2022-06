Poco F4 5G sta arrivando, ma è molto diverso dal previsto

L’atteso Poco F4 5G sta per arrivare e a confermarlo è stata la stessa compagnia, attraverso il suo account ufficiale su Twitter. Lo smartphone si inserirà nella gamma già formata dal Poco F4 GT (che altro non è se non un rebranding del Redmi K50 Gaming) e dall’altro device dell’azienda cinese che dovrebbe essere in dirittura d’arrivo, vale a dire la versione “Pro“.

Fino a qualche tempo fa, le indiscrezioni ritenevano che il Poco F4 5G sarebbe stato un rebranding del Redmi K50. Gli ultimi rumor, invece, hanno preso strade diverse e dichiarano che il prossimo smartphone di Poco sarà invece il rebrand del Redmi K40s. Ovviamente, il nuovo device dovrebbe approdare sui mercati con alcune caratteristiche ottimizzate, almeno dal punto di vista fotografico. Per quanto riguarda il resto delle specifiche, l’F4 5G dovrebbe avere sotto il cofano un processore Qualcomm con un buon comparto di memorie, oltre ad un display generoso e fluido. Per quanto riguarda la disponibilità, grazie al tweet della società, sappiamo per certo che la presentazione del dispositivo è dietro l’angolo: “Coming soon“.

Poco F4 5G: come sarà

Il device dovrebbe avere a bordo il chipset Qualcomm Snapdragon 870, accoppiato ad un minimo 6/128 GB di memoria. In ogni caso, il Poco F4 5G dovrebbe vantare anche varianti con 8/128, 8/256 GB e forse addirittura 12/256 GB, garantendo all’utente una buona scelta, a seconda delle sue necessità.

Lo schermo dovrebbe essere un AMOLED da 6,67 pollici Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, e sul pannello dovrebbe essere incastonata una fotocamera anteriore da 20 MP. Per quanto riguarda la batteria, ci dovrebbe essere una cella da 4500 mAh con ricarica rapida da 67 W, sistema che permetterebbe al dispositivo di essere ricaricato in circa 40 minuti.

Sul fronte fotografico, ma al posteriore, il Poco F4 5G dovrebbe contare su una configurazione posteriore con tre sensori: il principale 64 MP con stabilizzazione ottica, un ultra-grandangolare da 8 MP e una macro da 2 MP.

Infine, dal punto di vista del sistema operativo, il telefono potrebbe arrivare con la skin MIUI 13 o MIUI 13.5 basata su Android 12.

Poco F4 5G: quanto costerà

Il debutto del Poco F4 5G dovrebbe avvenire entro il mese di giugno e il telefono dovrebbe approdare anche nel mercato italiano. Dato che il top di gamma F4 GT (in foto) lanciato ad aprile ha un prezzo di partenza di 599,90 euro, gli addetti ai lavori si aspettano che il modello standard F4 5G venga lanciato ad un prezzo abbastanza più basso.