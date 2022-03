Poco M4 5G: il nuovo smartphone economico di Xiaomi

La tripletta della serie Poco M4 potrebbe essere completata a breve, con l’arrivo del nuovo smartphone Poco M4 5G. I device che l’hanno inaugurata nel novembre dello scorso anno sono Poco M4 Pro 5G (in foto) e Poco M4 Pro 4G. Ad aggiungere informazioni sul terzo tassello mancante ci ha pensato il noto leaker indiano Yogesh Brar che ha pubblicato la lista delle presunte specifiche tecniche del nuovo modello.

Caratteristiche tecniche che ricordano il Redmi Note 11 E presentato recentemente sul mercato giapponese. Il che non è una stranezza, d’altronde sotto l’ombrello di Xiami troviamo sia Poco sia Redmi. E questa circostanza potrebbe far pensare a un caso di rebranding da portare sul mercato indiano e poi in Europa e Italia, considerato che da noi entrambi i modelli Poco M4 Pro 4G e 5G sono in vendita da qualche mese. Dunque, a breve, avremo una versione Poco M4 5G liscia e certamente più economica dei fratelli maggiori che sfoggiano il suffisso Pro. Di sicuro, se l’impianto tecnico sarà confermato, avremo davanti uno smartphone dal prezzo molto accessibile (probabilmente poco al di sotto dei 200 euro) ma con chip e batteria di buon livello.

Poco M4 5G: come sarebbe

Secondo notizie riportate dal leaker indiano il Poco M4 5G versione standard avrebbe in dotazione il SoC MediaTek Dimensity 700. Questo chipset è molto conosciuto e usato soprattutto sui telefoni di fascia medio-bassa con connettività 5G e lo troviamo anche a bordo del Poco M3 Pro 5G.

Il telefono sarà disponibile nelle varianti con 4 GB o 6 GB di RAM, abbinati a 64 GB o 128 GB di memoria di archiviazione. In dubbio la presenza dello slot per una eventuale scheda microSD per l’espansione della memoria.

Il display del Poco M4 5G sarebbe un LCD IPS da 6,58 pollici di diagonale, con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento a 90 Hz. Sul retro troveremo probabilmente due fotocamere, la principale da 50 MP e un sensore da 2 MP. La fotocamera per i selfie, incastonata in un notch a goccia, è un sensore molto economico da 5 MP.

La batteria, al contrario, è abbastanza capiente, considerato che sarebbe di 5000 mAh e supporto per la ricarica da 18 W. A differenza dei suoi fratelli maggiori, lo smartphone avrà il sistema operativo Android 12 e come interfaccia la MIUI 13.

Poco M4 5G: prezzo e disponibilità

Non conosciamo al momento la timeline di presentazione, ma il Poco M4 5G dovrebbe essere disponibile inizialmente sul mercato indiano a circa 12 mila Rupie, che al cambio attuale corrispondono a circa 140 euro a cui aggiungere un ritocco verso l’alto a causa delle spese di logistica e tassazione. Un prezzo poco sotto i 200 euro in Italia è abbastanza credibile.