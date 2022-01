POCO M4 Pro: in offerta è lo smartphone economico ideale

Il 2021 è stato un anno complesso ma ricco di modelli per il mercato degli smartphone, con Xiaomi che è stata per molti aspetti la regina sia nella fascia alta, con la serie Xiaomi Mi 11, sia in quella bassa con il brand Poco. Il telefono economico 2021 di Poco è stato, ed è ancora in questo inizio di 2022, il Poco M4 Pro: un vero low cost, ma fatto bene.

Rispetto ad altri modelli di smartphone economici degli anni scorsi, e parliamo anche di smartphone della stessa Poco, il modello M4 Pro ha ritrovato un grande equilibrio tecnico. E quando un telefono è fatto tecnicamente bene e in modo equilibrato vuol dire sempre una cosa: ha un ottimo rapporto tra prezzo e caratteristiche, perché non ha caratteristiche inutili. E’ proprio il caso di Poco M4 Pro: telefono essenziale, che rinuncia al superfluo, va bene per una grandissima parte degli utenti e ha un prezzo molto vantaggioso. Ancor più vantaggioso oggi, visto che è in sconto su Amazon.

Poco M4 Pro: caratteristiche tecniche

In estrema sintesi, il Poco M4 Pro è un Redmi Note 11 travestito, con qualche differenza lato software ma una scheda tecnica identica. Su entrambi i telefoni troviamo un display LCD di tipo IPS da 6,6 pollici di dimensioni, con risoluzione 1.080×2.400 pixel e 90 Hz di refresh.

Il chip scelto da Xiaomi per questo modello è il MediaTek Dimensity 810, ottimo per questa fascia di prezzo: consuma poco, scalda niente e offre le prestazioni giuste per un telefono di questa categoria. Ci si fa quasi tutto, tranne il gaming, in modo assolutamente dignitoso e senza che il telefono rallenti mai in modo vistoso.

Le configurazioni di memoria sono due: 4/64 GB, che vi sconsigliamo, e 6/128 GB, che è decisamente più equilibrata e rende il telefono più longevo. Equilibratissimo il comparto fotografico posteriore che, finalmente, non incorpora sensori inutili ma solo un principale da 50 MP e un grandangolo da 8 MP. Non parliamo di un cameraphone, ma la qualità di foto e video è più che sufficiente.

Ottima la batteria, da 5.000 mAh, e molto buona la ricarica, da 33 watt di potenza.

Poco M4 Pro: l’offerta Amazon

Poco M4 Pro è stato lanciato ad aprile del 2021, con una offerta iniziale che faceva scendere il prezzo a 249 euro. Poi si è assestato su un prezzo leggermente superiore e, adesso, è nuovamente in sconto.

Oggi è possibile acquistare Poco M4 Pro in versione 6/128 GB a 229 euro: a questo prezzo è il low cost per tutti.

Xiaomi POCO M4 Pro – Versione 6/128 GB