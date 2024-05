Fonte foto: Poco

Non ci sono solo gli smartphone Poco F6 e Poco F6 Pro tra le novità della gamma Poco di questa settimana. Il brand di Xiaomi, infatti, ha svelato anche il nuovo Poco Pad. Si tratta di un tablet Android di fascia media che ripropone le stesse specifiche di un altro recente tablet di Xiaomi, il Redmi Pad Pro, appena arrivato in Italia. Il modello in questione è il primo tablet realizzato dal marchio Poco.

Poco Pad: caratteristiche tecniche

Il nuovo Poco Pad è dotato di un display LCD da 12,1 pollici. Il pannello ha un formato di 16:10, risoluzione di 2.560×1.600 pixel e refresh rate massimo di 120 Hz. La luminosità massima è di 600 nit. Il display è protetto dal Gorilla Glass 3. Il tablet si basa sul SoC Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, realizzato con processo produttivo a 4 nm.

Per il mercato italiano, il Poco Pad sarà commercializzato in tre varianti. La versione base ha 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Ci sono poi due varianti con 8 GB di RAM, una con 128 GB di storage e una con 256 GB di storage. Tutte le versioni del tablet utilizzano memorie UFS 2.2.

Il tablet di Poco, inoltre, è dotato di una batteria da 10.000 mAh, con possibilità di sfruttare la ricarica da 33 W. C’è anche un sistema composto da 4 altoparlanti. Il comparto connettività include il Wi-Fi 6, il Bluetooth 5.2, una porta USB-C e un jack audio da 3,5 mm. Poco Pad ha due fotocamere, una anteriore e una posteriore, entrambe da 8 Megapixel, e può registrare video a 1080p fino a 30 fps.

Il sistema operativo è Android 14 con Hyper OS. Il supporto software non viene specificato dall’azienda che, anche sulla base di quanto previsto per altri tablet Xiaomi di pari fascia di prezzo, dovrebbe offrire almeno due major update per il sistema operativo che, quindi, dovrebbe arrivare fino ad Android 16. Il tablet misura 280 x 181,85 x 7,52 mm con un peso di 571 grammi.

La scocca è disponibile in due colorazioni, Grey e Blue (quest’ultima ha un cerchio giallo intorno al modulo delle fotocamere). Il tablet è abbinabile agli accessori Poco Smart Pen, Poco Pad Keyboard e Poco Pad Cover. Anche in questo caso, si tratta di veri e propri rebrand degli accessori Redmi.

Poco Pad: prezzi e disponibilità

Il Poco Pad è già entrato in fase di commercializzazione ma non arriverà in Italia (almeno non tramite i canali ufficiali). Per il nostro mercato, infatti, c’è il Redmi Pad Pro (con le stesse specifiche), disponibile con un prezzo di 329,90 euro per la versione 6/128 GB e un prezzo di 369,90 euro per la versione 8/256 GB.