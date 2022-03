Poco X4 Pro e M4 Pro ufficiali: sono due medi per tutte le tasche

Poco, brand tra i più amati dal pubblico giovane e giovanissimo, continua a lanciare sul mercato prodotti di fascia bassa e media dall’ottimo rapporto prezzo-caratteristiche. Gli ultimi due sono Poco X4 Pro 5G e Poco M4 Pro 4G. Il secondo non va confuso con l’omonimo modello lanciato a novembre, dotato però di connettività 5G.

Entrambi i modelli sono stati presentati al Mobile World Congress di Barcellona, attualmente in corso in Spagna. Su X4 Pro 5G va notato il debutto dello schermo AMOLED, mentre su M4 Pro c’è ancora l’uso della tecnologia LCD per risparmiare ulteriormente sui costi di produzione. Altra cosa interessante, poi, è l’uso di una tecnologia per aumentare virtualmente la momoria RAM disponibile e, infine, va notata una curiosità: il modello 4G è più recente di quello 5G, ma ha un prezzo di listino superiore allo street price del modello migliore. In pratica il 4G costa più del 5G, anche se potrebbe sembrare assurdo.

Poco X4 Pro 5G: caratteristiche tecniche

Il più atteso è certamente il Poco X4 Pro 5G basato sul processore Qualcomm Snapdragon 695 e 6/128 GB o 8/256 GB di memoria. La RAM può essere incrementata con la tecnologia Dynamic RAM Expansion, che usa parte della memoria di archiviazione per “parcheggiare" i dati presenti nella RAM incrementandone virtualmente la capacità totale.

La diagonale dello schermo AMOLED è di 6,67 pollici e la risoluzione è Full HD+, con frequenza di refresh di 120 Hz. Il lettore di impronte è integrato nel tasto di accensione, sul fianco, e non è integrato nello schermo.

La fotocamera principale è con sensore da 108 MP, la seconda cam è da 8 megapixel con lenti ultra grandangolari (FoV 119 gradi) e un sensore macro da 2 megapixel, mentre nella parte frontale, trova posto la fotocamera selfie da 16 megapixel.

Per quanto riguarda la connettività, invece, Poco X4 Pro 5G offre, logicamente, il 5G ma anche WiFi 5, Bluetooth 5.1 e, cosa assai gradita, NFC per i pagamenti touchless.

La batteria è da 5.000 mAh con ricarica rapida a 67 watt che in appena 41 minuti assicura ricarica completa.

Poco M4 Pro: caratteristiche tecniche

Il secondo dispositivo lanciato da Poco è Poco M4 Pro, versione 4G del già noto Poco M4 Pro 5G presentato a novembre 2021. Il processore scelto per la versione 4G è il MediaTek Helio G96, mentre le memorie sono 6 GB-128 GB oppure la combinazione 8 GB -256 GB, con la memoria di archiviazione che può essere aumentata fino a 1 TB.

Nel modello da 8 GB di RAM è concessa la possibilità di espansione grazie alla Dynamic RAM Expansion, con uso della memoria di archiviazione per ottenere 3 GB di RAM virtuale.

Lo schermo da 6,43 pollici AMOLED, con risoluzione FullHD+, ha una frequenza di refresh a 90 Hz. La fotocamera principale è da 64 MP più fotocamera 8 MP grandangolare e una macro da 2 MP, mentre la fotocamera èer i selfie è da 16 MP.

La batteria di questo smartphone è 5.000 mAh con ricarica rapida a 33 watt. Le connessioni disponibili sono 4G, WiFi 5, Bluetooth 5.0.

Nuovi smartphone Poco: quanto costano

Poco X4 Pro 5G e Poco M4 Pro 4G sono due dispositivi di fascia, e di prezzo, medio:

Poco X4 Pro 5G 6/128 GB – 299,90 euro

euro Poco X4 Pro 5G 8-256 GB – 349,90 euro

euro Poco M4 Pro 4G 6-128 GB – 229,90 euro

euro Poco M4 Pro 4G 8-256 GB – 279,90 euro

Tuttavia, va anche notato che, dopo circa 3 mesi dall’arrivo sul mercato del Poco M4 Pro 5G il modello con connettività superiore ha ormai un prezzo su strada (cioè su Amazon) uguale o persino inferiore a quello della versione 4G. Presso venditori terzi, ad esempio, si trovano diversi Poco M4 Pro 5G in versione 6/128 GB ad un prezzo di circa 220-230 euro.

Poco M4 Pro 5G – MediaTek Dimensity 810 – 6/128 GB di memoria