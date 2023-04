Poco X5 5G: nuovissimo e già scontato, a questo prezzo va comprato subito

I telefoni di fascia media sono di solito il compromesso ideale tra caratteristiche tecniche e prezzo, una buona scelta per la maggior parte degli utenti. Sono smartphone su cui vedere bene video e immagini, fare buone videochiamate, navigare sui social, rispondere ai messaggi delle varie app e ovviamente anche telefonare. Il tutto ad un prezzo ragionevole. Un prezzo che, purtroppo, quest’anno è difficile trovare.

Le offerte Amazon sono, però, in grado di riequilibrare la situazione facendo scendere anche di parecchio il prezzo su strada di diversi modelli. Come Poco X5, smartphone arrivato in Italia lo scorso febbraio ad un prezzo basso, ma non bassissimo, che con l’offerta Amazon in corso il Poco X5 diventa un best buy. Scontato, infatti, perché il prezzo di Poco X5 scende sotto la soglia dei 300 euro per la versione con più memoria.

Poco X5 – Qualcomm Snapdragon 695 5G – Versione 8/256 GB

Poco X5: caratteristiche tecniche

Poco X5 5G ha il processore Qualcomm Snapdragon 695 5G, chip di fascia media molto usato sui telefoni 2023. E’ disponibile in due versioni, con 6/128 GB e con 8/256 GB di memoria, e ha uno slot per microSD che ci permette di aggiungere altro storage per foto, video e applicazioni.

Il display misura 6,67 pollici, è di tipo AMOLED, con risoluzione FHD+, frequenza di aggiornamento di 120 Hz e con un picco di luminosità di 1.200 nit, un valore molto elevato per questa fascia di mercato. A protezione del display c’è un Corning Gorilla Glass 3, il lettore d’impronte è posizionato sulla scocca, di lato.

Per quanto riguarda i sensori fotografici posteriori, Poco X5 ha un principale da 48 MP, un grandangolare da 8 MP e un macro da 2 MP. Sulla parte anteriore, nel notch centrale a foro, c’è il sensore per selfie e videochiamate da 13 MP.

La lista delle connessioni conta, grazie al chip Snapdragon 695, il WiFi 6, il Bluetooth 5.1 e, come già detto, anche il 5G (sia sub-6 GHz che mmWave). C’è poi il chip aggiuntivo per l’NFC e una presa per il jack da 3,5 millimetri che è gradito a chi usa gli auricolari cablati.

La batteria, infine, ha una capacità di 5.000 mAh e la ricarica è da 33W che porta il telefono da zero al 100% in un ora.

Poco X5: l’offerta Amazon

Il Poco X5 è in Italia da circa due mesi, con un prezzo di listino è di 349,90 euro. Non è un prezzo basso, ma non ci sono prezzi bassi nel 2023: l’inflazione ha colpito duro nel settore tech e non c’è molto da fare. Se non cercare l’offerta giusta, come questa su Amazon che porta il Poco X5 a 299,90 euro (-14%, -50 euro). A questo prezzo è un ottimo medio, da comprare senza dubbio.

Poco X5 – Qualcomm Snapdragon 695 5G – Versione 8/256 GB