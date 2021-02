Da alleato necessario per svolgere le nostre attività in sicurezza durante l’emergenza sanitaria, il digitale è diventato il canale che ci permette di semplificare molte delle azioni quotidiane e ha cambiato radicalmente il nostro modo di vivere. Gli acquisti e le prenotazioni online sono aumentati proprio nel periodo del Covid e sono ormai diventati un’abitudine. La sanità non fa eccezione e proprio in questo contesto si inserisce PagineBianche Salute, il portale lanciato da Italiaonline per prenotare online esami e visite mediche in pochi click.

Il settore sanitario è tra quelli che devono adeguarsi più velocemente a questo contesto per rendere ancora più snello ed efficiente il servizio a fronte di una progressivo invecchiamento della popolazione (nel 2050 gli over 60 saranno il 35,6% della popolazione contro il 21,8% del 2015) e di un aumento delle malattie croniche che interessa circa l’80% delle patologie.

La digitalizzazione era un trend già in atto e ha subito una brusca accelerazione durante la pandemia. Secondo i dati forniti dal Politecnico di Milano, in Italia il 48% dei pazienti cerca un dottore online e il 23% prenota direttamente una visita. PagineBianche Salute risponde proprio a questa domanda e si propone come un vero e proprio marketplace della salute e della prevenzione dove è possibile prenotare e pagare online le prestazioni mediche presso i migliori ospedali della città.

Quali esami e visite mediche posso prenotare

Su PagineBianche Salute è possibile prenotare 500 prestazioni sanitarie presso le strutture ospedaliere presenti sul territorio. La scelta spazia attraverso 32 specializzazioni tra le quali cardiologia, urologia, ortopedia e ginecologia e comprende sia visite specialistiche che esami diagnostici come radiografie, risonanze, endoscopie e TAC.

Prenotazione online, la guida passo per passo

Collegandoci al portale PagineBianche Salute, possiamo scegliere se iniziare dalla struttura sanitaria, dalla specializzazione, oppure dalla ricerca dell’esame o dalla visita specifici se abbiamo un’idea chiara della prestazione sanitaria che ci interessa. É possibile filtrare anche in base al tipo di assicurazione convenzionata.

Una volta scelta la prestazione, la struttura e la data dell’appuntamento, basta cliccare su “Prenota” e seguire le indicazioni. Il processo è molto intuitivo e rapido, come un normalissimo acquisto online.

Durante la prenotazione, il sistema fornisce tutte le informazioni relative alla prestazione scelta e avvisa nel caso in cui sia necessaria la prescrizione del medico. Tutte queste informazioni vengono anche inviate via e-mail e possono essere consultate in qualsiasi momento all’interno dell’area personale. In altre parole, PagineBianche Salute fornisce tutte le informazioni che potremmo chiedere durante una prenotazione telefonica e lo fa in modo semplice e veloce.