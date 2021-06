Prime Day: 5 Smart TV per tutte le tasche

Se c’è un momento giusto per cambiare Smart TV è oggi: sono infatti agli sgoccioli le offerte sui televisori dell’Amazon Prime Day 2021 e di offerte ce ne sono di veramente interessanti, sia nella fascia bassa che in quella alta. Parlando di top di gamma, infatti, abbiamo trovato un modello con un incredibile sconto di 700 euro e un altro con uno sconto che, da solo, è superiore al prezzo dello Smart TV più economico di questa rassegna di 5 modelli.

Si tratta, per la precisione, di 5 modelli tra i 40 e i 65 pollici: un entry level con pannello LCD e risoluzione 1080p, un medio basso LCD 4K, un medio LCD 4k e due top OLED 4K di grandi dimensioni. Ci sono quindi offerte per tutte le tasche e per tutte le esigenze, con prezzi compresi tra 289 e 1.999 euro. Una differenza di prezzo notevole, che è assolutamente giustificata dalle caratteristiche tecniche ma ciò non vuol dire che i modelli più economici siano di bassa qualità: al contrario abbiamo selezionato modelli che valgono i soldi che costano e che, semplicemente, sono rivolti a tipi diversi di utilizzatori. D’altronde è noto che non tutti hanno a disposizione duemila euro da spendere in una TV, né tutti sono disposti a spenderli in un dispositivo del genere. Ma chi può e vuole farlo non ha neanche intenzione di sprecare i propri soldi comprando il primo modello proposto dal commesso del reparto TV: in questo caso, al contrario, se spende 1.999 euro ne risparmia 700 e non può che rimanere soddisfatto.

Smart TV: le offerte migliori

Partendo dal basso e dal modello più economico, il primo Smart TV in offerta Amazon Prime che consigliamo è l’Hisense 40AE5600FA. Si tratta di un televisore da 40 pollici con un pannello LED (cioè LCD), frequenza di aggiornamento di 60 Hz e risoluzione 1080p.

La parte audio ha una potenza di 14 Watt ed è compatibile con Dolby DTS Studio, potendo anche veicolare il suono ad una soundbar tramite connessione Bluetooth. Il sistema operativo è l’universale Android TV.

E’ ottimo per chi non vuole spendere molto, o cerca un secondo TV di buona diagonale per casa: è scontato di 40 euro (-12%) e costa 289 euro.

Hisense 40AE5600FA – Smart TV Android, LED FULL HD 40 pollici

Il secondo modello in offerta per l’Amazon Prime Day è il Samsung AU7190: si tratta di uno Smart TV da 43 pollici con pannello LCD Crystal UHD, quindi è 4K, con refresh di 60 Hz. In questo caso il sistema operativo è il Tizen di Samsung, mentre l’audio è adattivo e da 20 Watt.

Su questo TV lo sconto è più corposo: -110 euro (-23%), con un prezzo finale di 369 euro.

Samsung AU7190 – Smart TV 43 pollici, Crystal UHD, Wi-Fi, Tizen OS

Salendo di livello e dimensioni passiamo al Philips Ambilight 50PUS7805/12 da 50 pollici. Anche in questo caso parliamo di un pannello 4K LCD da 60 Hz, che è compatibile anche con le tecnologie HDR10+ e Dolby Vision (per l’audio c’è anche il Dolby Atmos).

Il sistema operativo è Saphi TV di Philips, introdotto nel 2018 e l’audio è da 20 Watt con gestione intelligente e 3D Dolby Atmos. Molto interessante lo sconto, pari a 150 euro (-27%), che porta il prezzo a 399 euro.

Philips Ambilight 50PUS7805/12 – Smart TV 50 pollici 4K, HDR10+, Dolby Vision/Atmos, Alexa Integrata, Saphi TV

Con il quarto modello in offerta per il Prime Day si sale parecchio sia di prezzo che di dimensioni e qualità. Parliamo di LG AI ThinQ OLED65CX6LA, uno smart TV con pannello OLED da 65 pollici e frequenza di aggiornamento di ben 120 Hz.

La qualità visiva è garantita, oltre che dalla tecnologia OLED, anche da una raffinata elettronica proprietaria che include True Cinema Experience con Dolby Vision IQ, AI Picture Pro e Filmaker Mode. La qualità audio è invece garantita da due speaker da 40 Watt in totale e, soprattutto, da una soundbar LG 2.1 da 400 Watt in omaggio (che da sola costa 250 euro).

Il prezzo di questo gioiellino dell’elettronica è certamente alto, ma assolutamente giustificato anche alla luce della soundbar in regalo. Lo sconto, però, è corposo: -329 euro (-16%), per un prezzo finale di 1.699 euro.

LG AI ThinQ OLED65CX6LA – Smart TV OLED 4K da 65 pollici con sounbar 2.1 in omaggio

Dulcis in fundo, un altro LG: il modello OLED65C14LB. Ancora una volta ha un pannello OLED 4K, molto simile a quello del modello precedente (che però è dell’anno prima). Ha un nuovo telecomando e una calibrazione del colore ancora più accurata.

Insomma, si tratta dell’evoluzione di un televisore già di alta categoria che viene venduto per il Prime Day con uno sconto impressionante: -700 euro (-26%), per un prezzo finale di 1.999 euro.

LG AI ThinQ OLED65C14LB – Smart TV OLED 4K da 65 pollici