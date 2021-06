Prime Day in anticipo: Amazon Kindle è già in offerta speciale

A poco meno di un giorno dal via all’Amazon Prime Day del 21-22 giugno, Amazon decide di anticipare l’offerta speciale che coinvolge l’apprezzatissimo Kindle, l’ebook reader del colosso del commercio online che con una spesa quasi irrisoria consente di valorizzare le pause, le attese e le giornate libere leggendo un buon libro.

O più d’uno, perché nel peggiore dei casi ciascun Amazon Kindle consente di tenere in memoria migliaia di libri. Ecco il motivo, anzi uno dei motivi, del successo riscosso da un dispositivo grande come un Bignami: la polivalenza rispetto ad un tradizionale libro di carta, che rimane e probabilmente rimarrà ineguagliabile in quanto a fascino ma a cui rimangono pochi altri vantaggi nell’era della tecnologia e degli ebook reader come Amazon Kindle. Quale migliore occasione quindi dell’inizio dell’estate per inaugurare la stagione delle ferie, del mare e del sole, dei viaggi in aereo o in auto, dei parchi e dei picnic per regalarsi o regalare un Amazon Kindle ad un prezzo speciale?

Amazon Kindle: le caratteristiche

La gamma di ebook reader Amazon Kindle copre ampie fasce di prezzo, con caratteristiche tecniche che variano di conseguenza e mirano a soddisfare le diverse tipologie di lettori, da chi legge libri occasionalmente a chi invece ne “divora" grandi quantità.

Amazon Kindle è il dispositivo di accesso alla gamma degli ebook reader del colosso del commercio online. Come la maggior parte dei Kindle, Amazon ne offre una variante con pubblicità ad un prezzo ridotto ed un’altra, ad un prezzo appena più alto, che invece è priva del salvaschermo sponsorizzato quando il dispositivo ha lo schermo bloccato o è in standby.

Il Kindle più economico comunque offre una dotazione di base interessante: luce frontale regolabile, per leggere comodamente sia al chiuso che all’aperto, di giorno e di notte, uno schermo antiriflesso con una buona definizione, la connettività Wi-Fi, la possibilità di evidenziare dei passaggi, di cercare definizioni, di tradurre parole in altre lingue in aggiunta a settaggi più semplici come la regolazione della dimensione dei caratteri. Da non dimenticare una batteria capace di offrire settimane d’uso, e gli 8 GB di memoria interna che consentono di portare sempre con sé migliaia di libri.

Chi cercasse qualcosa in più può valutare l’acquisto di Kindle Paperwhite, modello che rispetto al precedente offre una serie di caratteristiche aggiuntive come l’impermeabilità certificata IPX8, un display molto definito o la possibilità di scegliere il taglio da 32 GB che si affianca a quello standard da 8 GB.

Infine per chi volesse il massimo dell’esperienza d’uso c’è il Kindle Paperwhite con schermo ad alta risoluzione da 6 pollici, connettività cellulare gratuita per sfogliare il catalogo di Amazon anche senza Wi-Fi, 32 GB di memoria interna e l’assenza della pubblicità.

Amazon Kindle: l’offerta

L’offerta di Amazon per i tre Kindle prevede un prezzo di appena 59,99 euro per il Kindle più economico di tutti a fronte di un prezzo di listino di 79,99 euro (quindi con uno sconto del 25%) e un prezzo di 99,99 euro invece che di 129,99 euro per il Kindle Paperwhite da 8 GB (sconto 23%) e infine di 199,99 euro invece che 219,99 euro per il Paperwhite “top di gamma", con uno sconto del 13%.

Amazon Kindle con luce frontale integrata, offerta speciale Prime Day



Amazon Kindle Paperwhite, impermeabile, 8 GB con pubblicità, offerta speciale Prime Day



Amazon Kindle Paperwhite, 32 GB, connessione gratuita, senza pubblicità, offerta speciale Prime Day