Da alcuni anni Amazon ha sviluppato una linea completa con migliaia di prodotti, la maggior parte dei quali sono venduti con dei brand differenti, tuttavia esistono dei dispositivi a marchio ufficiale Amazon. Si tratta ovviamente degli smart speaker Echo, perfetti per la domotica e la smart home, gli stick per trasformare il televisore in uno smart TV, i tablet Fire e i popolari kindle per la lettura dei libri digitali. In questa guida abbiamo raccolto tutti i dispositivi Amazon sul mercato, per offrire un aiuto all’acquisto dei migliori prodotti dell’azienda di Jeff Bezos.

Amazon Echo

Gli smart speaker della linea Echo rappresentano una delle tecnologie di punta di Amazon, con gli altoparlanti intelligenti di ultima generazione che integrano l’assistente virtuale Alexa, per la gestione della smart home con i comandi vocali. Vediamo tutti i modelli Amazon Echo sul mercato.

Echo Flex

Echo Flex non è uno smart speaker, tuttavia fa parte della linea Amazon Echo, infatti può funzionare con tutti gli altoparlanti intelligenti della gamma. Si tratta di un dispositivo che si collega direttamente alla presa della corrente elettrica, dopodiché basta attivarlo per usare i comandi vocali, ad esempio per chiedere le ultime notizie, controllare le previsioni del tempo o verificare i film in programma al cinema. Echo Flex (qui trovi il prezzo ufficiale su Amazon) si può connettere con gli smart speaker Echo con il Bluetooth integrato, inoltre c’è una porta USB per ricaricare lo smartphone e un’uscita da 3,5 mm per il cavo jack audio.

Echo Dot

Lo smart speaker più piccolo e compatto della gamma è Echo Dot, proposto nella versione semplice o in quella con orologio digitale incluso, nelle opzioni estetiche antracite, grigio chiaro, mélange e malva. Questo altoparlante intelligente, acquistabile su Amazon, è dotato di un display LED che mostra l’ora, con regolazione automatica della luminosità e Alexa integrata. Con la terza generazione l’audio è stereo con speaker da 41 mm, uscita audio jack da 3,5 mm e connettività Wi-Fi Dual Band. Oltre ai comandi vocali è possibile personalizzare Alexa con le skills, con tantissime applicazioni compatibili come Spotify, Audible e Deezer.

Amazon Echo

Il prodotto con il miglior rapporto qualità-prezzo è Amazon Echo (è disponibile su Amazon), uno smart speaker potente ed equilibrato realizzato nei modelli blu/grigio, grigio chiaro, mélange e in tessuto antracite. All’interno presenta due altoparlanti con processore Dolby, con woofer al neodimio da 76 mm e tweeter da 20 mm, per un audio immersivo di ottima qualità. La connettività è wireless, con modulo Wi-Fi Dual Band a 2,4 e 5 GHz, con un peso di 780 grammi e dimensioni di 148 mm di altezza per 99 mm di diametro. Ci sono i pulsanti per la gestione manuali, altrimenti basta usare i comandi vocali e l’assistenza di Alexa.

Echo Plus

Tra gli smart speaker Amazon Echo c’è anche il modello Plus, un dispositivo più avanzato e potente rispetto a quello standard. Inoltre presenta all’interno un hub integrato per la smart home con sensore di temperatura, per gestire tutti i device collegati alla rete wireless direttamente con Alexa e i comandi vocali. Non manca l’ingresso per il cavo audio jack da 3,5 mm, un woofer al neodimio da 76 mm con tweeter da 20 mm, processore audio Dolby e un diffusore del suono a 360 gradi. Amazon Echo Plus (lo trovi su Amazon), è compatibile con i moduli Zigbee, mentre con le skills è possibile personalizzare le funzionalità di Alexa.

Echo Studio

Il prodotto top di gamma della raccolta è lo smart speaker Echo Studio, in grado di offrire un audio Hi-Fi con 5 altoparlanti, 3 midrange da 51 mm, un tweeter da 25 mm e un woofer da 133 mm con tecnologia Dolby. C’è un ingresso audio jack con sensore mini-ottico, l’hub per la smart home con modulo Zigbee e la compatibilità con le reti Wi-Fi Dual Band. La configurazione è davvero semplice, basta scaricare l’app Alexa sul proprio smartphone Android o iOS, seguendo le indicazioni guidate per l’impostazione dello speaker e degli altri dispositivi collegati alla connessione Wi-Fi. Compralo adesso su Amazon.

Echo Auto

Nel catalogo Echo c’è anche un dispositivo per usare Alexa in macchina, Echo Auto. Si tratta di un device piccolo e compatto, in grado di collegarsi allo smartphone per farlo comunicare con il device, in questo modo si possono usare i comandi vocali per ascoltare la musica, chiedere indicazioni stradali o ascoltare le ultime notizie sul traffico. Echo Auto (puoi comprarlo su Amazon) è dotato di 8 microfoni integrati, inoltre è compatibile con tantissime applicazioni come Spotify, Apple Music, Amazon Music e Deezer.

Echo Show

La gamma Echo Show comprende una serie di display intelligenti per la gestione della smart home, collegabili con gli smart speaker Echo e con tantissime funzionalità integrate.

Echo Show 5

Questo schermo compatto e moderno viene proposto con un display da 5,5 pollici, ovviamente con Alexa integrata, con schermata personalizzabile in base alle proprie esigenze. Le funzionalità di Echo Show 5 sono davvero numerose, infatti è possibile effettuare chiamate vocali, fare videochiamate, organizzare il calendario e il promemoria delle cose da fare, ascoltare le ultime notizie o avviare la riproduzione della propria playlist preferita. È presente una camera da 1 MP, con altoparlanti da 4W e una risoluzione video 960×480 pixel. Acquista Echo Show 5 su Amazon.

Echo Show 8

Evoluzione del modello più piccolo, Echo Show 8 è un dispositivo Amazon molto apprezzato come assistente personale, caratterizzato da un display da 8 pollici con risoluzione 1280×800 pixel. Questo schermo intelligente integra due altoparlanti da 10W, con audio stereo e videocamera incorporata da 1MP. All’interno c’è un modulo Wi-Fi Dual Band per il collegamento con le connessioni wireless, con uscita audio jack da 3,5 mm e 4 microfoni per una ricezione perfetta. Echo Show 8 (scopri il prezzo su Amazon) consente di controllare i device compatibili, per regolare le luci in casa, verificare le telecamere di sicurezza o semplicemente ascoltare la musica prima di dormire.

Echo Show

Il display intelligente più potente e di maggiore qualità è Echo Show, proposto nelle versioni in bianco e in nero. Questo dispositivo Amazon ha uno schermo HD da 10 pollici, con doppio driver da 10W, processore Dolby e radiatore passivo, per un audio stereo immersivo e profondo. Il device è dotato di una videocamera da 5MP, con un pratico pulsante per spegnere sia la camera che il microfono. Grazie all’integrazione con Alexa si possono fare tantissime cose con la voce, ad esempio creare liste di appunti, ascoltare la musica, vedere film e serie TV, sentire le previsioni del meteo o guardare una ricetta. Acquistalo ora su Amazon.

Tablet Amazon Fire

La famiglia di tablet Amazon include due modelli principali, il dispositivo compatto e leggero con display da 7 pollici e il device più grande e potente con schermo da 8 pollici.

Tablet Fire 7

Il tablet Fire 7 è il dispositivo compatto proposto da Amazon per il settore delle tavolette, disponibile nella versione con memoria da 16 e 32 GB. Questo device ha uno schermo da 7 pollici con risoluzione HD, con possibilità di espandere la capacità di archiviazione fino a 512 GB con una microSD. L’autonomia è di circa 7 ore in riproduzione video e audio, con accesso all’Amazon AppStore per scaricare le applicazioni compatibili come Netflix, Spotify, Disney+ e tutte le app dell’azienda americana come Prime Video e Amazon Music. Acquistalo subito su Amazon.

Nuovo Tablet Fire HD 8

Il nuovo arrivato nella collezione di tablet Amazon è il Fire HD 8, un device con versioni da 32 o 64 GB, schermo IPS da 8 pollici, 2 GB di RAM e memoria espandibile fino a 1 TB con microSD. Il tablet Fire HD 8, che puoi comprare su Amazon, vanta un’autonomia fino a 12 ore e un processore quad-core a 2 GHz più efficiente, con la modalità ottimizzata per il gaming mobile e porta USB Type-C. Viene venduto con la pratica custodia richiudibile, pesa circa 355 grammi, ha una fotocamera posteriore da 2 MP, il Bluetooth 5.0 e possiede due altoparlanti integrati per un audio avvolgente.

Tablet Fire HD 8

Questo modello è l’ottava generazione del tablet Amazon con display da 8 pollici, quindi si tratta del modello 2018 ancora in vendita nell’e-commerce. Il tablet Fire HD 8 (puoi acquistarlo su Amazon) è disponibile con una configurazione a 16 o 32 GB, entrambe con risoluzione HD, RAM da 1,5 GB e processore quad-core a 1,3 GHz. Il dispositivo presenta un audio con sistema Dolby, memoria espandibile con microSD fino a 512 GB e l’integrazione con Amazon AppStore, con una fotocamera posteriore da 2 MP e la possibilità di registrare video a 720p.

Kindle e-Reader

I Kindle sono i tablet Amazon per la lettura dei libri digitali, dispositivi con schermo ottimizzato per ridurre i riflessi di luce, un’ottima connettività e un’elevata capacità d’archiviazione.

Kindle

Il modello entry level del lettore di eBook di Amazon è il Kindle, un dispositivo leggero e compatto con schermo da 6 pollici antiriflesso da 167 ppi e 4 luci a LED per ottimizzare la luminosità. All’interno dispone di una memoria da 4GB, con accesso rapido alla biblioteca multimediale Kindle Store e comandi touchscreen. Il Kindle, acquistabile su Amazon, pesa appena 174 grammi e si ricarica tramite un normale cavetto USB, con un modulo Wi-Fi per il collegamento alle connessioni wireless e il supporto di tantissimi formati, tra cui TXT, AZW3, PDF, MOBI, DOCX e JPEG.

Kindle Paperwhite

Il Kindle con il miglior rapporto qualità-prezzo è il nuovo Paperwhite, con display antiriflesso da 6 pollici e memoria da 8GB. Amazon propone diverse versioni di questo device per la lettura dei libri digitali, tra cui l’opzione con memoria da 32GB e il modello con supporto per le reti mobili 4G, mentre di base c’è il solo modulo Wi-Fi per le connessioni wireless. Il Kindle Paperwhite (è disponibile su Amazon) ha un design moderno e sottile con rivestimento ergonomico, è possibile regolare la luminosità e sono presenti 5 LED integrati. È certificato IPX8 e resistente all’acqua, con design dello schermo a filo e batteria di lunga durata.

Kindle Oasis

Il dispositivo Amazon di fascia alta per gli eBook è il Kindle Oasis (scopri il prezzo su Amazon), un prodotto top di gamma proposto nelle versioni da 8 e 32 GB con la configurazione Wi-Fi, oppure nel modello da 32GB con connettività wireless e mobile 4G. Il device ha un display da 7 pollici antiriflesso, con 25 LED per una luminosità perfetta in ogni condizione, con regolazione della luce, sensore per l’ottimizzazione automatica, pulsanti volta pagina e sistema per la gestione dell’orientamento della pagina da leggere , per un’esperienza di lettura digitale personalizzata.

Fire TV con Alexa

Lo stick Fire TV di Amazon è un bundle per trasformare il televisore in uno smart TV, un dispositivo da collegare tramite HDMI e dotato del telecomando con Alexa integrata.

Fire TV Stick

Il prodotto più economico della gamma è il Fire TV Stick, un dispositivo evoluto con processore quad-core a 1,3 GHz e sistema sonoro Dolby Audio, in grado di supportare una qualità d’immagine 1080p. All’interno dispone di 8GB di memoria e 1GB di RAM, con Wi-Fi Dual Band e connettività Bluetooth 4.1. Viene proposto con il telecomando avanzato con Alexa integrata, per controllare ogni funzionalità con la voce oppure tramite i tasti ottimizzati. Con Fire Stick è possibile accedere a tantissime app e servizi, come RaiPlay, DAZN, Apple TV, Prime Video, YouTube e Netflix. Compralo adesso su Amazon.

Fire Stick 4K

Per aumentare la qualità video dei contenuti in riproduzione è possibile acquistare il Fire Stick 4K, acquistabile su Amazon ad un prezzo davvero interessante. Questo dispositivo supporta lo streaming in alta definizione, infatti è compatibile con gli standard 4K Ultra HD, HDR10+, Dolby Vision e HLG, ha un processore quad-core a 1,7 GHz, un sistema audio Dolby Atmos e il telecomando vocale con Alexa. Il device è integrabile con tutte le principali app di streaming, compreso Disney+, TimVision e Infinity, inoltre con le skills di Alexa è possibile personalizzarne le funzioni e renderla un vero assistente virtuale per la smart home.