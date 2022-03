Prime Video: le novità di aprile 2022

Sono tante e interessanti le novità italiane e internazionali che andranno ad arricchire il catalogo di Prime Video ad aprile 2022. Il pezzo forte è probabilmente Laura Pausini – Piacere di conoscerti, film originale di e con la celebre cantautrice che racconta la sua vita e la sua felice carriera.

Per quanto riguarda i film, c’è grande attesa per I Love America, commedia frizzante con Sophie Marceau. Sul fronte delle serie tv, invece, le aspettative sono molto alte per Wolf Like Me e per Bang Bang Baby, serie Amazon Original italiana di genere crime ambientata nella Milano degli anni ’80. Un’altra chicca arriverà su Prime Video a metà mese con l’uscita di Outer Range, serie tv original con un cast d’eccezione e una trama avvincente, che include elementi oscuri e sovrannaturali. Le storie di Undone e La scuola dei misteri: Las Cumbres andranno finalmente avanti con dei nuovi episodi.

I film di aprile 2022 su Prime Video

Tra i film in uscita su Prime Video ad aprile 2022 c’è la spy story La cena delle spie, oltre a vari classici senza tempo come The Hateful Eight e A Quiet Place. Ecco tutti gli altri tioli.

1° aprile : Guida sexy per brave ragazze, Essere John Malkovich, American Hustle, Hell, American Honey, La rapina perfetta, Un fidanzato per mamma, Soldato Jane, Incinta… o quasi, Austin Powers – Il controspione, Il vendicatore, 6 Bullets, Sognando Manhattan, Quella svitata della mia ragazza, Blonde Ambition – Una bionda a NY, Killing Point, C’era una volta in America, Scomparsa, Bobby Z – Il signore della droga, Il gatto e la luna, Il vecchio e la bambina

: Guida sexy per brave ragazze, Essere John Malkovich, American Hustle, Hell, American Honey, La rapina perfetta, Un fidanzato per mamma, Soldato Jane, Incinta… o quasi, Austin Powers – Il controspione, Il vendicatore, 6 Bullets, Sognando Manhattan, Quella svitata della mia ragazza, Blonde Ambition – Una bionda a NY, Killing Point, C’era una volta in America, Scomparsa, Bobby Z – Il signore della droga, Il gatto e la luna, Il vecchio e la bambina 4 aprile : Freaks Out, Why Me, All’alba perdero, Babylon AD, In darkness, Summertime

: Freaks Out, Why Me, All’alba perdero, Babylon AD, In darkness, Summertime 5 aprile : Killer Joe

: Killer Joe 6 aprile : Il Premio, Navigator

: Il Premio, Navigator 7 aprile : Lara Pausini – Piacere di conoscerti, El Cid

: Lara Pausini – Piacere di conoscerti, El Cid 8 aprile : La cena delle spie, The Hateful Eight, La ragazza Del Mondo

: La cena delle spie, The Hateful Eight, La ragazza Del Mondo 11 aprile : Una notte da dottore

: Una notte da dottore 12 aprile : 2night, Sole

: 2night, Sole 13 aprile : Maldamore

: Maldamore 14 aprile : Invasion, Cella 211

: Invasion, Cella 211 15 aprile : Ender’s Game, Alien Outpost, Fight lub

: Ender’s Game, Alien Outpost, Fight lub 16 aprile : Litigi d’amore

: Litigi d’amore 17 aprile : Con tutto il cuore

: Con tutto il cuore 19 aprile : …e ora parliamo di Kevin

: …e ora parliamo di Kevin 20 aprile : Leoni

: Leoni 22 aprile : Sicario – Ultimo incarico, Ciliegine

: Sicario – Ultimo incarico, Ciliegine 23 aprile : A Quiet Place – Un Posto Tranquillo, Innamorarsi a Buenos Aires

: A Quiet Place – Un Posto Tranquillo, Innamorarsi a Buenos Aires 26 aprile : Candyman

: Candyman 27 aprile : Moschettieri del Re

: Moschettieri del Re 29 aprile : I Love America

: I Love America 30 aprile: Hotel Transylvania 3

Le serie tv di aprile 2022 su Prime Video

Tra gli esordi assoluti bisogna segnalare la serie tv Wolf Like Me, in cui amore e sovrannaturale si intrecciano in una trama appassionante. Non è però questa la sola novità in arrivo: ecco le altre.

1° aprile : Wolf Like Me, La scuola dei misteri: Las Cumbres 2, Chicago Med 1-2

: Wolf Like Me, La scuola dei misteri: Las Cumbres 2, Chicago Med 1-2 11 aprile : Condor 1-2, Lulu Vroomette

: Condor 1-2, Lulu Vroomette 15 aprile : Outer Range

: Outer Range 25 aprile : Bleach 12-13

: Bleach 12-13 28 aprile : Bang Bang Baby

: Bang Bang Baby 29 aprile: Undone 2, The Handmaid’s Tale 3-4

