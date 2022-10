Primi rumor su Honor 80 Pro+: avrà la fotocamera da 200 MP

Honor, dopo aver lanciato la sua serie 70 a maggio di quest’anno (in foto Honor 70), pare che stia già lavorando per lanciare molto preso la nuova serie 80 che potrebbe arrivare in Cina addirittura entro la fine dell’anno. Per vederli nel resto del mondo, invece, bisognerà attendere i primi mesi dell’anno nuovo.

In attesa di una data ufficiale di lancio, come sempre sono usciti diversi dettagli del modello premium della futura linea, che è stata oggetto del leaker Digital Chat Station (@DCS) sulla piattaforma social cinese Weibo, sulla quale pubblica sempre i suoi rumor.

Display curvo OLED per Honor 80 Pro+

Secondo il leaker, Honor sta attualmente testando un telefono con un display che offre una risoluzione di 1,5K. Stando alla traduzione del leak sembra che avrà uno schermo con bordi curvi AMOLED.

Sotto la scocca batterebbe un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, che sarebbe accompagnato da 12 GB di RAM. Il rumor menziona anche che lo smartphone in questione supporterebbe la ricarica rapida da 100W, ma non rivela nulla sulle dimensioni della batteria.

Honor 80 Pro+: il sensore da 200 MP

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone dovrebbe arrivare con un sensore principale da 200 megapixel, ovvero la risoluzione più gettonata sui top di gamma 2023 in arrivo. Al momento non sembrano esserci altre informazioni che riguardano le fotocamere secondarie o quella adibita ai selfie.

Gamma Honor 80: gli altri modelli

Lo stesso leaker aveva precedentemente lasciato intendere che la serie Honor 80 sarebbe stata composta da tre modelli, ovvero Honor 80, Honor 80 Pro e, come detto, Honor 80 Pro+.

I processori che verranno adottati in questi smartphone, secondo Digital Chat Station, sono rispettivamente il MediaTek Dimensity 1080, lo Snapdragon 778G Plus e lo Snapdragon 8+ Gen 1.

Tra i tre modelli cambierebbe anche la risoluzione dei sensori fotografici installati. Nello specifico l’Honor 80 avrebbe una fotocamera principale da 64 MP, mentre l’Honor 80 Pro ne adotterebbe uno da 108 MP e solo Honor 80 Pro+ avrebbe una fotocamera da 200 MP.