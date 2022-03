Primi rumor su OnePlus Nord 3, ma forse già lo conosciamo

Dopo aver svelato il mese scorso il Nord CE 2 5G, mentre in molti parlano di un possibile Nord CE 2 Lite e di un Nord 2T, OnePlus starebbe lavorando su altri dispositivi da aggiungere alla famiglia. In particolare, sarebbe prossimo al lancio il OnePlus Nord 3, l’erede dell’apprezzatissimo Nord 2 (in foto) di cui sono emerse le prime indiscrezioni.

Il nuovo telefono dell’azienda cinese, stando al noto tipster Digital Chat Station, potrebbe eclissare tutti i migliori midrange oggi disponibili, almeno su una caratteristica. Si tratterebbe della potenza di ricarica che, secondo il leaker, potrebbe arrivare a ben 150 watt. Questo tecnologia di ricarica follemente veloce potrebbe essere abbinata a un processore MediaTek Dimensity 8100, chip presentato durante il Mobile World Congress 2022 di Barcellona e che si posiziona nel mercato dei “quasi top“. I primi benchmark hanno indicato che questo SoC “di fascia media" (che in realtà sembra spingere quanto lo Snapdragon 888 dell’anno scorso!) è molto più potente di quanto ci si aspetterebbe, andando tutto a vantaggio di un (presumibilmente) “conveniente" OnePlus Nord 3.

OnePlus Nord 3: come sarà

Lo smartphone dovrebbe vantare un display AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 90 o 120 Hz. A bordo, come annunciato, troveremo il nuovo processore octa-core a 5 nm di TSMC, il Dimensity 8100, associato a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di storage interno di tipo UFS 3.1.

Sul fronte fotografico, ci aspettiamo sul retro un obiettivo Sony IMX766 da 50 MP (f/1.8), accompagnato da un grandangolo da 8 MP e una macro da 2 MP. Sul davanti, invece, dovrebbe essere posizionata una selfie-camera da 16 MP.

OnePlus Nord 3 o Realme GT Neo 3?

La batteria del Nord 3 dovrebbe essere da 4.500 mAh e la ricarica rapida la stessa che troveremo sul “cugino" il cui lancio ufficiale è previsto per il 22 marzo. Parliamo del Realme GT Neo 3, il primo telefono commerciale al mondo dotato dell’attesa ricarica da 150 watt e del nuovo chip MediaTek Dimensity 8100.

Con questo smartphone, OnePlus Nord 3 dovrebbe condividere anche i tagli di memoria (RAM e interna), alcune specifiche del modulo fotografico e l’ampiezza dello schermo. Alcuni leaker, per questo, credono che OnePlus Nord 3 sia in realtà un re-brand di Realme GT Neo 3. OnePlus e Realme, d’altronde, appartengono (insieme a Oppo, Vivo e iQOO) alla grande famiglia BBK Electronics.

Prezzo e disponibilità

Il lancio del OnePlus Nord 3 dovrebbe coincidere con il secondo trimestre dell’anno, tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Per quanto concerne il costo dello smartphone, dato che il predecessore è stato ufficializzato a 399 euro, il nuovo Nord 3 del colosso cinese dovrebbe arrivare sugli scaffali con un prezzo simile o leggermente superiore.