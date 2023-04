Primi rumor su Realme 11 Pro e 11 Pro+

Realme sarebbe pronta a far debuttare tra poco più di un mese due nuovi telefoni di fascia medio alta: Realme 11 Pro+ e Realme 11 Pro. Le notizie arrivano dalla pubblicazione dei documenti necessari alla certificazione TENAA, nei quali i due dispositivi sono elencati come RMX3740 (Realme 11 Pro+) e RMX3770 (Realme 11 Pro). Secondo il leaker Abhishek Yadav entrambi i telefoni avranno il processore MediaTek Dimensity 1080 e debutteranno in Cina a maggio.

Le principali novità dei Realme 11 Pro+ e Realme 11 Pro consistono nel comparto fotografico che, secondo queste prime indiscrezioni non confermate, sarebbe di ottimo livello per la fascia di prezzo. E le differenze tra i due modelli, che condividono processore, memorie e batteria, starebbe proprio nelle configurazioni dei sensori fotografici, migliore su Realme 11 Pro+.

Realme 11 Pro+: come sarebbe

Secondo le prime anticipazioni non ufficiali, il Realme 11 Pro+ avrebbe il processore MediaTek Dimensity 1080 ereditato dalla versione precedente Realme 10 Pro+ (in foto) e le memorie arriverebbero fino a 16 GB di RAM e fino a 1 TB di storage.

Il display sarebbe di tipo AMOLED con bordi curvi e risoluzione FHD+, misurerebbe 6,7 pollici ma non si conosce ancora la frequenza di aggiornamento (probabilmente sarà di 120 Hz). Il lettore per le impronte digitali sarebbe sotto il pannello.

Realme 11 Pro+ avrebbe sul retro tre fotocamere: un sensore principale da 200 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore di profondità o macro da 2 MP. La fotocamera anteriore per selfie e videochiamate sarebbe da 32 MP. La batteria avrebbe una capacità di 5.000 mAh, sconosciuta per ora la velocità di ricarica.

Realme 11 Pro: come sarebbe

Il Realme 11 Pro condivide con il fratello maggiore il processore MediaTek 1080, una novità rispetto al modello precedente Realme 10 Pro che ha a bordo il Qualcomm Snapdragon 695 5G. Anche in questo caso ci saranno diversi tagli di memoria, fino a un massimo di 16 GB di RAM e di 1 TB di storage.

Realme 11 Pro condividerebbe con Realme 11 Pro+ anche il display da 6,7 pollici di tipo AMOLED, ma sarebbe diversa la configurazione dei sensori fotografici che su questo modello prevede sul lato posteriore solo due fotocamere: la principale da 100 MP e un sensore da 2 MP (forse di profondità), mentre la fotocamera anteriore per autoritratti e videochiamate sarebbe da 16 MP.

La batteria del Realme 11 Pro sarebbe leggermente più piccola di quella del fratello maggiore: 4.870W nominali.

Realme 11 Pro+ e 11 Pro: quanto costeranno

Nessun leaker attendibile ha fatto fino ad ora previsioni attendibili sul prezzo di Realme 11 Pro+ e Realme 11 Pro in Cina, dove dovrebbero essere presentati il prossimo mese di maggio. Non è nemmeno noto se saranno presentati a livello globale. In Italia, fino ad ora, della precedente serie Realme 10 è arrivata solo la versione standard.