Dopo aver provato per qualche settimana Galaxy S 21 Ultra possiamo garantire che questo dispositivo è davvero esagerato in tutto, con un netto miglioramento rispetto al predecessore di un anno fa (Galaxy S20).

Sono molti gli aspetti che ci hanno convinto di questo smartphone, ma bisogna tenere conto anche del fatto che la tecnologia più avanzata oggi disponibile porta con sé un prezzo importante: per acquistare Galaxy S21 Ultra ci vogliono infatti almeno 1.249 euro. Superato questo scoglio, non secondario, Galaxy S21 Ultra è semplicemente strepitoso in tutto, dallo schermo alla fotocamera, dalla potenza del processore alla possibilità di sfruttare l’intelligenza artificiale del nuovo processore.

Fonte foto: Mr Gadget

I pro

Non abbiamo dubbi, la fotocamera: un blocco con un sensore principale da 108 mpx, ben due sensori zoom e un grandangolo, tutti in grado di girare filmati in 8K, con alcune soluzioni uniche sul mercato, come la capacità di miscelare l’audio catturato dal telefono e quello degli auricolari bluetooth. Con una definizione più bassa, ma con una qualità sempre elevatissima, si può utilizzare la modalità regista, che permette di passare da un’inquadratura all’altra con un semplice click sul display, proprio come è in grado di fare un registra televisivo.

Anche le foto, oltre ai video, sono di ottima qualità, anche in notturna: quando c’è poca luce, gli scatti di S21 Ultra non sono i migliori in assoluto, ma regalano comunque grandi soddisfazioni. L’intelligenza artificiale è in grado di analizzare le scene e ottimizzare i risultati, anche quando si fanno scatti in controluce, o comunque in condizioni non ottimali. Gli amici di MisterGadget.Tech hanno fatto una prova approfondita della fotocamera, con risultati eccellenti.

Fonte foto: Mr Gadget

I contro

Anche in questo caso, non abbiamo dubbi: Bixby, l’assistente virtuale di Samsung, è il meno evoluto e il meno potente tra quelli oggi disponibili. La sua compatibilità con altri sistemi, in particolare con i prodotti di smart home, a volte è complicata da gestire, così come è meno semplice la configurazione di alcuni dispositivi che con Google, Apple ed Alexa funzionano senza alcun tipo di problema.

Bisogna però riconoscere che non è una mancanza grave, perché bastano due click per sostituire Bixby con il più completo Assistente di Google.

Perché comprare Galaxy S21 Ultra

Il nuovo Samsung Galaxy S21 ultra è una scelta oculata per coloro che vogliono uno smartphone con un display ampio e definito: il nuovo schermo combina infatti una definizione molto elevata con un refresh rate da 120 hz. Questa opzione, che a molti potrebbe risultare ignota, garantisce una frequenza di aggiornamento elevata del display, che si traduce in una migliore fluidità delle immagini, combinata ad una luminosità molto elevata. Questi elementi, combinati tra loro, offrono una delle migliori esperienze visive oggi disponibili sul mercato.

S21 Ultra si adatta anche a chi lavora molto con lo smartphone, perché è compatibile anche con il “pennino”, ovvero la S-Pen, con cui si possono ritagliare immagine, prendere appunti sul display, disegnare e scrivere commenti sui documenti ricevuti. In questo caso, a differenza dei dispositivi della linea Note di Samsung, il pennino si inserisce nella custodia e non direttamente nello smartphone. E’ un accessorio e va comprato a parte.

Infine, consideriamo che S21 Ultra si adatti anche a chi cerca un telefono con una buona durata della batteria, dettaglio che questa volta non riserva brutte sorprese. Il nuovo smartphone di casa Samsung si ricarica anche in versione wireless e può essere usato per ricaricare accessori come smartwatch e auricolari.

Fonte foto: Mr Gadget

Galaxy S21 Ultra, la recensione

Se lo scorso anno avevamo arricciato il naso di fronte a Galaxy S20 Ultra, che aveva troppi difetti e richiedeva troppi compromessi per il prezzo a cui veniva proposto, quest’anno Galaxy S21 Ultra è una sintesi di potenza, tecnologia avanzata e semplicità d’uso. Nel complesso, è probabilmente uno dei migliori dispositivi disponibili sul mercato Android, ma come si dice spesso, la qualità si paga. E Samsung non fa eccezioni.

Luca Viscardi, Mr Gadget