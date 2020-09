PS5, non ci sarà la retrocompatibilità per PS1, PS2 e PS3

La questione della retrocompatibilità della PlayStation 5 con le precedenti PS4, PS3, PS2 e PS1 tiene banco da parecchi mesi. E non è una questione da poco, vista sia la quantità che la qualità di titoli sviluppati in passato per le console di precedente generazione. In merito Sony, fino ad oggi, ha detto solo che la PS5 sarà retrocompatibile con “la gran parte dei giochi per PlayStation 4“, ma nulla ha detto su tutti gli altri.

Sulla retrocompatibilità di PS5 anche con PS3, PS2 e PS1, sulla quale ormai in ben pochi scommettono, è appena arrivata un’ulteriore tegola che sembrerebbe proprio togliere di mezzo ogni speranza, proveniente dalla pagina sulla transizione da PS4 a PS5 pubblicata sul sito ufficiale dello sviluppatore francese Ubisoft. Tegola che, però, è al centro di un piccolo giallo. Resta sul tavolo l’ipotesi che si potrà continuare a giocare ai vecchi giochi anche con la PlayStation 5 tramite il servizio online PlayStation Now. Insomma, la questione della retrocompatibilità di PS5 è ancora molto incerta e tutta da chiarire.

Retrocompatibilità PS5: cosa dice Ubisoft

Nelle scorse ore la francese Ubisoft ha aggiornato il suo sito ufficiale di supporto, in tutte le lingue, italiano compreso. Nella pagina “Il passaggio dei titoli PlayStation 4 alle versioni di nuova generazione“, alla domanda “Come funziona l’aggiornamento da PlayStation 4 a PlayStation 5” Ubisoft, nell’ultimo paragrafo, ha scritto che “La retrocompatibilità sarà disponibile per i titoli PlayStation 4 supportati, ma non sarà accessibile per i giochi PlayStation 3, PlayStation 2 e PlayStation“.

Parole chiare e nette: nessuna retrocompatibilità di PS5 al di fuori di alcuni titoli PS4 “supportati“. La notizia ha fatto in fretta il giro del mondo, vista anche l’importanza della fonte: Ubisoft è lo sviluppatore di titoli mitici per PlayStation, come le saghe di Assassin’s Creed, Far Cry e Tom Clancy che hanno venduto valanghe di copie.

Ubisoft fa marcia indietro

Parole chiare e nette, ma rimangiate presto da Ubisoft. Quando la notizia della mancata retrocompatibilità di PS5 con PS3 e precedenti si è diffusa, infatti, la casa francese ha modificato la pagina del suo supporto cancellando del tutto il paragrafo in questione.

Adesso si legge solo che “Essendo parte centrale del processo di aggiornamento, PlayStation offre una gamma di funzionalità utili a supportare il passaggio alla generazione PlayStation 5” e che i giocatori con PS4 potranno comunque trovarsi a sfidare altri gamer online dotati di PS5.