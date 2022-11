Qatar 2022: la miglior postazione TV entro 2000 euro

Tra pochissimi giorni, domenica 20 novembre alle ore 17:00 italiane, ci sarà il fischio d’inizio del campionato mondiale di calcio FIFA 2022 in Qatar. La RAI trasmetterà tutte le partite del mondiale in esclusiva, la maggior parte in HD e alcune persino in 4K su RAI 1 in HbbTV, cioè in streaming (come vi abbiamo spiegato in questo articolo). Per vedere le partite con la massima qualità è necessaria una buona TV, una soundbar e un buon modem router al fine di veicolare il segnale WiFi a massima potenza e non rallentare il flusso dati inviati dai server RAI.

In una precedente guida vi abbiamo elencato alcuni componenti per realizzare il miglior setup spendendo un massimo di 1.000 euro. Oggi alziamo la posta e il budget, fino a 2.000 euro, al fine di poter inserire nella lista della spesa per Qatar 2022 anche una Smart TV OLED e una buona soundbar. In questo modo la qualità audio-video rasenterà la perfezione e quelli del Qatar saranno i migliori mondiali (chiaramente dal punto di vista tecnico) che avrete mai visto in TV.

Qatar 2022: le migliori TV

Anche con un budget da 2.000 euro la Smart TV rappresenterà la voce di spesa maggiore, ma ma con questa cifra a disposizione possiamo comprare un modello OLED con colori, neri e contrasti migliori rispetto a quelli offerti da una soluzione LED-LCD. La dimensione ideale dello schermo, però, è quasi sempre ancora 50-55 pollici sia perché è il compromesso migliore, sia perché è già una dimensione importante per il salotto medio moderno in Italia.

La dotazione tecnica necessaria per vedere bene i mondiali di calcio, OLED a parte, è la stessa già vista per i modelli di prezzo inferiore: risoluzione 4K, compatibilità con HbbTV e HEVC e un buon processore per l’elaborazione delle immagini, che migliora la qualità delle immagini ed evita gli artefatti in caso di movimenti veloci e grandi zone dal colore uniforme (entrambi presenti nelle partite di calcio).

LG OLED55A26LA – Smart TV 4K 55 pollici – Schermo OLED

La Smart TV LG OLED55A26LA è il modello d’ingresso della gamma OLED 2022 di LG, nella sua versione con diagonale da 55 pollici. Offre tutta la qualità di un pannello OLED 4K, mantenendo un prezzo ancora accessibile grazie al refresh rate a 60 Hz e non a 120 Hz (frequenza utile, al momento, sono per i videogiochi).

Come tutte le LG di alta gamma 2022, questa Smart TV è dotata del processore Alpha7 Gen 5, di ultima generazione, che elabora alla perfezione e velocemente tutti i principali algoritmi per migliorare la qualità audio-video (AI Picture Pro, AI Sound Pro, la compensazione del moto) e permette la compatibilità di questo modello con i formati HLG, HDR10+, Dolby Vision IQ e Dolby Atmos.

Il prezzo di listino della Smart TV LG OLED55A26LA è di 1.699 euro, ma Amazon normalmente la vende a 1.299 euro. Al momento, però, è in vendita a 949 euro ed è realmente un acquisto di cui non vi potrete mai pentire.

Samsung QE55S95BATXZT – Smart TV 4K 55 pollici – Schermo OLED

La Smart TV Samsung Serie S95B (modello QE55S95BATXZT) è un televisore con schermo 4K OLED da 55 pollici, del 2022, dall’ottima qualità. Ha una frequenza di aggiornamento di 100 Hz e il chip Neural Quantum 4K, che la rende compatibile con HLG e HDR10+ (non con Dolby Vision, per scelta della stessa Samsung).

L’impianto audio è compatibile con il formato Dolby Digital Plus e, grazie ad una sofisticata configurazione 2.2.2, eroga ben 60 watt rendendo non essenziale l’acquisto di una soundbar aggiuntiva.

Questa Smart TV Samsung S95B è molto costosa, ma anche molto scontata su Amazon: si passa dai 2.499 euro di listino a 1.397 euro (-44%, -1.102 euro).

Metz MOC9000 – Smart TV 4K 55 pollici – Schermo OLED

La Smart TV OLED Serie MOC9000 di Metz, è una delle TV OLED più economiche, ma grazie ad un’ottima qualità complessiva merita assolutamente di essere presa in considerazione. Il modello è da 55 pollici, con risoluzione 4K e refresh da 120 Hz. Non è un modello recentissimo (2020), ma è comunque compatibile con HLG, HDR10 e Dolby Vision.

L’audio è compatibile Dolby Digital Plus, ma non è molto potente: ci sono solo 2 altoparlanti da 10 watt ciascuno. Tuttavia, al prezzo al quale si compra oggi questa Smart TV Metz OLED, si risparmia talmente tanto che è possibile aggiungere una soundbar. La Smart TV Metz MOC9000, infatti, su Amazon costa appena 899 euro.

Qatar 2022: le migliori soundbar

La qualità dell’audio delle Smart TV moderne è in media molto bassa, anche se sui modelli OLED un po’ meno visto che sono più costosi. Tuttavia, se è possibile spendere qualcosa in più, suggeriamo sempre l’aggiunta di una soundbar per rendere il suono in uscita non solo più potente ma, soprattutto, più pulito.

L’ideale per le partite di calcio è una configurazione 2.1 o, meglio ancora, 3.1 con subwoofer e canale per i dialoghi dedicati. Avendo un budget complessivo di 2.000 euro, grazie alle giuste offerte su Amazon è possibile comprare un modello di buona qualità e potenza.

Sony HT-A3000 – Soundbar TV Bluetooth 3.1 – Potenza 250 Watt

LG QP5 – Soundbar 3.1.2 – Potenza 320 Watt

LG S75Q – Soundbar 3.1.2 – Potenza 380 Watt

Samsung HW-Q600B/ZF – Soundbar 3.1.2 – Potenza 360 Watt

Qatar 2022: i migliori router

Infine, un accenno ai router. Per vedere le partite via Digitale Terrestre non serve la connessione ad Internet, ma per vedere RAI 1 4K in HbbTV serve una connessione da almeno 15 Mbps e un ottimo segnale WiFi. L’ideale è avere un router con molte antenne e con una velocità di trasmissione elevata (il parametro "AX"). Se non è possibile avere entrambi, meglio scegliere un modello con molte antenne.

TP-Link Archer AX55 – Router WiFi 6 Dual-Band AX3000Mbps

Netgear RAX10 – Router WiFi 6 – 4 Flussi simultanei con velocità AX1800

Asus RT-AX92U – Router WiFi 6 AX6100