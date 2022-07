Qual è la migliore offerta in fibra ottica nel mio Comune? Ecco come trovarla

Come faccio a conoscere qual è la migliore offerta in fibra ottica per navigare nel Comune in cui abito? La risposta è molto semplice: consiste infatti nella verifica della propria copertura di rete.

Come funziona questa procedura, che può essere effettuata in modo gratuito? Di seguito forniremo i dettagli sull’argomento, analizzando alcune delle migliori proposte per avere la fibra ottica a casa oggi.

Confronta le migliori offerte in fibra ottica del momento

Come verificare la propria copertura di rete

Nel momento in cui si valuta un’offerta in fibra ottica, in pratica, i vari operatori citano quelle che sono le velocità nominali di navigazione, ovvero quelle che massime che si possono raggiungere in condizioni ottimali – e che non corrispondono alle velocità reali.

Questo significa che la verifica della propria copertura di rete è il modo migliore e più veloce per conoscere qual è la velocità di navigazione reale alla quale sarà possibile connettersi nel luogo in cui si abita.

Questo test potrà essere fatto direttamente sul sito del provider con il quale si vorrebbe attivare una nuova offerta, oppure su siti specializzati, come per esempio SOStariffe.it, dove si dovrà cliccare su Internet Casa.

Si avrà davanti una landing, cioè una pagina nella quale si dovranno inserire i seguenti dati:

il proprio indirizzo di residenza, ovvero quello in cui si vorrebbe attivare una nuova offerta Internet casa;

se si è alla ricerca di una tariffa per privati oppure una promozione di tipo business, cioè dedicata alle aziende;

nome, cognome, numero di telefono e indirizzo email, al quale saranno inviate le velocità di navigazione e le offerte che sarà possibile sottoscrivere nel luogo in cui si vive.

Qualora non si fosse raggiunti dalla fibra, si potrebbe optare per una soluzione con cui si potrà navigare a una velocità maggiore rispetto a quella prevista dalla comune rete di tipo ADSL, ovvero la rete FWA (Fixed Wireless Access).

Nella valutazione di una nuova offerta, si consiglia inoltre di analizzare bene il mercato, al fine di individuare la presenza di eventuali offerte combinate, quali le promozioni fisso + mobile, con le quali è possibile riuscire ad avere Giga illimitati sullo smartphone a costo zero o a un prezzo contenuto.

Verifica la tua copertura di rete in pochi minuti

Migliori offerte in fibra ottica: quale scegliere

Le offerte in fibra ottica che si possono attivare oggi sono tutte promozioni di tipo tutto compreso, che a meno di 30 euro al mese, danno la possibilità di avere Internet senza limiti, un modem di ultima generazione e le chiamate da rete fissa, senza dover pagare il canone telefonico.

Iliad, tra gli ultimi operatori a introdurre la fibra in Italia, propone una super offerta a 15,99 euro al mese, riservata però unicamente ai propri clienti mobile, mentre tutti gli altri dovranno sostenere un costo di 23,99 euro al mese (si tratta di uno dei costi più bassi tra quelli disponibile nel mercato della fibra ottica in Italia).

Tra i vantaggi della fibra Iliad troviamo Internet fino alla velocità massima di 5 Giga in download e 700 Mega in upload in alcune zone, un modem di ultima generazione (al costo di 39,99 euro una tantum) e le chiamate da numero fisso verso i numeri fissi e mobili nazionali, alle quali si aggiungono chiamate verso più di 60 destinazioni internazionali.

Effettua un’analisi comparativa tra le migliori offerte fibra ottica di tipo FTTH

Una promozione in fibra ottica davvero conveniente oggi è quella proposta da TIM, con la quale sarà possibile navigare fino a 1 Giga in download e a 300 Mega in upload, e che avrà costo zero fino al 31 agosto 2022.

Dal 1° settembre avrà un costo pari a 29,90 euro al mese, nel quale saranno inclusi anche il costo del modem TIM HUB+, di ultima generazione (che non è comunque obbligatorio), e il contributo di attivazione.

La promozione di TIM potrà eventualmente essere personalizzata con TIMVISION e una serie di offerte che permettono di vedere contenuti in streaming, come per esempio DAZN, Netflix, Infinity+, e così via.

L’operatore Vodafone propone una tariffa con doppio prezzo:

22,90 euro, per i già clienti mobile; 24,90 euro per tutti i nuovi clienti, che potranno attivare la promozione sia per la prima volta, quindi come nuova attivazione, sia effettuando la migrazione da un altro operatore, a prescindere dalla motivazione.

Attivando una promozione Vodafone si potrà navigare fino alla velocità massima di 2,5 Giga in download, ricevere un modem di ultima generazione, con Wi-Fi Optimizer, e poter chiamare da numero fisso gratuitamente tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali.