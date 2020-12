Qualcomm annuncia Snapdragon 678: cosa può fare

Il gigante americano dei SoC per smartphone Qualcomm ha annunciato un nuovo processore: lo Snapdragon 678, evoluzione del precedente Snapdragon 675. Si tratta di un chip destinato agli smartphone di fascia media 2021, con buone capacità fotografiche e prestazioni discrete nel gaming. Manca, però, il supporto al 5G.

Sarà quindi il SoC ideale per chi cerca uno smartphone medio concreto, affidabile, a basso consumo e non ha reale interesse nella connessione 5G (magari perché non ha copertura 5G) e non ha bisogno di prestazioni elevatissime. Smartphone, per capirci, dal buon rapporto prezzo/prestazioni: i modelli che fanno i grandi numeri, anche se non passano alla storia per nessuna caratteristica in particolare. Tutto dipenderà, naturalmente, dal prezzo finale di vendita del dispositivo ma è facile intuire che buona parte della gamma medio-bassa dell’anno prossimo integrerà questo SoC, mentre dalla medio-alta in su sarà fondamentale avere il 5G.

Qualcomm Snapdragon 678: caratteristiche tecniche

Lo Snapdragon 678 è il fratello maggiore dello Snapdragon 675, rispetto al quale ha due vantaggi principali: una velocità di clock della CPU Kryo 460 che arriva a 2.2 GHz (+200 MHz) e un incremento di prestazioni della GPU Adreno 612. C’è poi un motore per gli algoritmi di base di intelligenza artificiale.

Inoltre, l’integrazione dell’ISP Spectra 250L aumenta le capacità fotografiche degli smartphone con Snapdragon 678, che possono gestire foto fino a 48 MP (o una dual camera 16 MP + 16 MP) e video in 4K. La connessione, come già accennato, è solo la 4G a causa del modem Snapdragon X12 LTE.

Cosa potranno fare gli smartphone con Snapdragon 678

Il System on Chip è il cuore di ogni smartphone e, di conseguenza, ne determina in modo rigido le capacità e i limiti. Questo è il motivo per il quale tutti gli smartphone con lo stesso SoC hanno caratteristiche simili, se non identiche.

Uno smartphone dotato di Snapdragon 678 potrà avere al massimo 8 GB di RAM DDR4, un display con risoluzione massima di 2.520×1.080 pixel, il Wi-Fi 5, la rete 4G, il Bluetooth 5.0 e la ricarica Qualcomm Quick Charge 4+, fino ad una potenza massima di 27 Watt con cavo USB Power Delivery.