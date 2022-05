Quando arriva Honor 70: c'è la data

Finalmente Honor ha fatto sapere quando lancerà ufficialmente la sua nuova gamma di smartphone. La serie Honor 70 è, infatti, molto attesa dai fan della società cinese, per tutta una serie di motivi che gravitano intorno alle specifiche tecniche, al comparto fotografico e al prezzo, ovviamente. Ecco cosa sappiamo.

Innanzitutto, sembra che i prossimi Honor 70 standard, Honor 70 Pro e Honor 70 Pro+ saranno degli smartphone con una configurazione fotografica ben fornita e capeggiata da un sensore principale di buon livello. Inoltre, la gamma di device sarà provvista di un processore nuovo di zecca e che il colosso statunitense Qualcomm presenterà a livello globale proprio domani. Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche, sembra che i telefoni vanteranno uno schermo con un refresh rate elevato e un supporto per la ricarica molto veloce. Per quanto riguarda il prezzo, sebbene vi sia un alone di mistero, abbiamo azzardato delle interessanti supposizioni.

Honor 70: data di lancio e caratteristiche

Honor ha svelato che la sua nuova serie di smartphone Honor 70 verrà presentata in Cina il prossimo lunedì 30 maggio 2022. Successore della gamma Honor 60, la nuova serie dovrebbe annoverare tre modelli: Honor 70 standard, Honor 70 Pro e Honor 70 Pro+.

Inoltre, pare che conterà su un modulo fotografico presumibilmente formato da un obiettivo principale da 54 MP da 1/1,49 pollici e con apertura f/1,9 (ricordiamo che il sensore principale dell’Honor 60, pur essendo da ben 108 MP è di dimensioni inferiori), accompagnato da un sensore ultra-grandangolare e uno per la profondità.

A bordo dei telefoni di Honor di prossima generazione, dovremmo trovare il processore nuovo di zecca Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, che verrà presentato domani dal colosso statunitense.

Per quanto riguarda lo schermo, è atteso sul modello standard un OLED da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Sul fronte autonomia, lo smartphone dovrebbe poter contare su una batteria da 4.800 mAh, con supporto alla ricarica rapida fino a 100 W.

Prezzo e disponibilità

Purtroppo non sono ancora emerse indicazioni relative ai prezzi dell’Honor 70. Tuttavia, vale la pena ricordare che l’Honor 60, presentato alla fine dell’anno scorso in Cina, al lancio aveva un prezzo di 370 euro circa (al cambio, ovviamente).

Ci aspettiamo, quindi, che il nuovo Honor 70 approdi sul mercato cinese ad un prezzo simile o, al massimo, leggermente maggiore e che, forse, costerà meno di 400 euro (al cambio). Rispetto alla disponibilità sul mercato europeo, al momento non vi sono indicazioni, ma va tenuto conto che l’Honor 60 non è ancora arrivato in Italia. Sul mercato italiano, infatti, per ora ci dobbiamo acontentare di Honor 50, arrivato a novembre 2021.