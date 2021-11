Quando arriva il sequel di Sex and the city

And just like that… è il titolo dell’attesissimo sequel di Sex and the city. La nuova serie tv arriverà a breve su Sky e racconterà le vicende di Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis), le iconiche tre amiche americane sempre eleganti, curiose e molto legate.

Come annunciato, la quarta del gruppo, Kim Cattrall, che interpretava Samantha Jones, non parteciperà allo show. Nonostante ciò, il pubblico non vede l’ora di scoprire le nuove avventure ambientate a New York. Ci saranno tanti richiami alla serie tv originale: le protagoniste ritroveranno vecchi amici e amori del passato. Gli spettatori, però, vedranno una nuova versione di Carrie, Miranda e Charlotte: loro ormai sono cresciute e ora devono giostrarsi tra matrimoni, figli e carriera. D’altronde sono passati ben 17 anni dalla stagione finale. Il sequel non deluderà nessuno, né chi desidera rivivere i vecchi tempi, né chi ha voglia di novità.

Sequel Sex and the city: la trama

And just like that… racconta un importante passaggio per le protagoniste: dalla vita a trent’anni a quella a cinquant’anni, con le sue gioie e i suoi dolori. Le tre amiche saranno ancora insieme dopo circa vent’anni. Il sequel riprende la loro quotidianità all’età di cinquant’anni. Sono cresciute ma vivono ancora a New York. Miranda e Charlotte hanno due figli adolescenti, mentre Carrie è ancora molto romantica. Secondo alcune indiscrezioni, nel primo episodio si racconterà il divorzio tra Carrie e Big.

Nessuna attrice ha preso il ruolo di Samantha, la sua assenza verrà giustificata con una vita intensa lontana da New York. Ci sarà però un nuovo personaggio femminile, una documentarista amica di Carrie, che ha dei tratti simili a Samantha.

Non solo chiacchiere e passeggiate tra le vie più trafficate della Grande Mela, al centro della trama ci saranno anche i social network, proprio per sottolineare l’evoluzione della società in cui vivono le protagoniste.

Ci saranno dei grandi ritorni, tra cui John Corbett (Aidan Shaw) presente in alcuni episodi. Come detto, ci sarà anche l’iconico Mr. Big, interpretato dall’attore Chris Noth.

Nel cast troviamo tanti volti noti ma anche parecchie new entry, tra cui Sara Ramírez, personaggio queer. Conosceremo anche Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman, Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson e Evan Handler.

Quando esce And just like that…

Secondo le ultime dichiarazioni, la serie tv sarà composta da 10 episodi da circa 30 minuti ciascuno. Le riprese sono ancora in corso, ma lo show è quasi giunto a conclusione.

Arriverà a dicembre su Sky e in streaming su NOW. Non si conosce ancora la data ufficiale.

Tra i produttori esecutivi troviamo l’attrice protagonista Sarah Jessica Parker, insieme a Kristin Davis, Cynthia Nixon, Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi e Michael Patrick King. La serie è stata creata da Darren Star ed è basata sul romanzo "Sex and the City" di Candace Bushnell. Oltre che in Italia, And Just Like That… sarà disponibile in tutti i mercati in cui Sky è presente, fra cui UK, Irlanda, Germania, Austria e Svizzera.