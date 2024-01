Quando arriva la serie tv su Zorro

Fonte foto: Prime Video

Il costume nero con l’immancabile mantello, la maschera che gli copre la metà superiore del viso, il cappello a sombrero e, ovviamente, la sottile Z ricamata sui suoi nemici con la punta affilatissima della spada. Chiunque può riconoscere in questa descrizione Zorro, il vigilantes mascherato che ha raggiunto la fama in tv e al cinema ben prima di altri più moderni supereroi in costume. Proprio a Zorro è dedicata la serie reboot spagnola in arrivo a gennaio su Prime Video. Quando esce questa novità e quando sarà disponibile anche per il pubblico italiano?

Zorro, cosa sappiamo della serie Prime Video

La nuova serie Zorro – questo è il titolo – è creata da Carlos Portela e diretta da Javier Quintas (già noto per La casa di carta e Sky Rojo), Jose Luis Alegría (Toy Boy) e Jorge Saavedra (Escándalo). La trama apparentemente non apporta significativi cambiamenti alla classica storia che fin dalle origini (1919) accompagna le imprese dell’eroe mascherato, abile spadaccino e amico degli indifesi.

La storia è ambientata in California all’inizio del Diciannovesimo secolo, dunque negli anni di passaggio tra la dominazione spagnola e il primo Governo locale. La California è una terra ricca di risorse e di opportunità e in tanti cercano di fare fortuna da quelle parti: ci sono i vecchi colonizzatori, i nuovi oligarchi, persone provenienti da ogni parte del mondo… Le vittime della lotta per le terre e per il potere, però, sono sempre le stesse: i poveri e ovviamente i nativi americani, progressivamente privati di spazi e diritti. Diego de la Vega assume dunque l’identità segreta di Zorro, un eroe millenario che difende gli oppressi.

Il cast di Zorro

Il protagonista Zorro è interpretato da Miguel Bernardeau, già noto per Elite. Nel cast della nuova serie Zorro ci sono anche Renata Notni (già vista in L’ultimo dragone), Dalia Xiuhcoatl (Luna negra), Emiliano Zurita (Come sopravvivere da single) ed Elia Galera (El Cid).

Tra gli interpreti ci sono inoltre Paco Tous (noto per La casa di carta), Rodolfo Sancho (Gli eredi della terra), Cristo Fernández (Ted Lasso), Francisco Reyes (30 Coins), Cecilia Suárez (Sagrada familia), Luis Tosar (Cella 211) e Ana Layevska (Yankee).

Quando esce la nuova serie Zorro

La nuova serie Zorro sarà disponibile in streaming su Prime Video dal 25 gennaio 2024, ma a quanto pare per ora solo per il pubblico spagnolo. In molti avevano sperato che il debutto della serie tv sarebbe avvenuto in contemporanea anche in Italia e che fosse solo una questione di tempo prima che la piattaforma di streaming ufficializzasse l’informazione. Di conferme, per ora, non ne sono arrivate: non è escluso però che la serie possa diventare prossimamente disponibile su Prime Video Italia.