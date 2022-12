Quando arriva Xiaomi 13?

Sembrava ormai tutto pronto per il lancio ufficiale della nuova famiglia Xiaomi 13 il 1° dicembrema la morte improvvisa di Jiang Zemin, ex Presidente della Repubblica Popolare Cinese (deceduto il 30 novembre), ha cambiato le carte in tavola e di fatto ha bloccato il previsto evento di lancio. Un problema per il colosso cinese che voleva essere il primo brand al mondo ad uscire con uno smartphone dotato del nuovissimo SoC Qualcomm Snapdragon Gen 2, ma è stato battuto sul tempo da Vivo e dal suo X90 Pro+, che è stato lanciato ufficialmente a fine novembre, ma il cui chip è stato ufficializzato solo lo scorso 2 dicembre.

Xiaomi 13 arriva di domenica

Xiaomi ha annunciato che la nuova data di lancio Xiaomi 13 è domenica 11 dicembre. Un giorno della settimana quanto mai strano, e a memoria mai scelto dalle aziende per il lancio di prodotti importanti. Ma sicuramente Xiaomi non vuole far aspettare oltre i fan e ha scelto il primo giorno "libero" per questo importante evento di lancio.

Nel frattempo, Xiaomi, per non far raffreddare le aspettative ha rilasciato sul social cinese Weibo, delle foto scattate con i due modelli in arrivo, ovvero Xiaomi 13 e Xiaomi 13 Pro. Queste foto non fanno altro che confermare la presenza dell’enorme sensore Sony IMX989 da 1 pollice sul modello Pro, che mira a diventare il cameraphone di riferimento per 2023.

Xiaomi 13: come sarà

Sono anche uscite nuove indiscrezioni sulla dotazione hardware dei due nuovi flagship di Xiaomi. Per la precisione si parla, per lo Xiaomi 13, della presenza di uno schermo Samsung E6 AMOLED da 6,36 pollici piatto, con risoluzione Full HD+. Lo stesso display prodotto da Samsung, ma questa volta curvo, sarà montato sullo Xiaomi 13 Pro e avrà una dimensione 6,73 pollici e una risoluzione Quad HD+.

Novità, o meglio rumor, anche sulla dotazione di RAM e spazio di archiviazione. Le versioni di Xiaomi 13 e 13 Pro saranno diverse: si parla di un modello con una dotazione di 8 di RAM LPDR5X con 128 GB di spazio di archiviazione UFS 3.1 che dovrebbe anche essere il più economico della famiglia.

Altre versioni saranno dotate di 8 GB RAM con 256 GB di spazio di archiviazione, 12 GB con 256 GB e 12 GB con 512 GB. Per queste la memoria flash utilizzata per l’archiviazione interna sarà di tipo UFS 4.0, molto più veloce.

Xiaomi ha poi anche pubblicato una serie di foto dei nuovi smartphone. Spicca su tutte il fatto che anche il modello 13 sarà dotato di fotocamere realizzate in collaborazione con Leica e avrà lo stesso numero di sensori del modello 13 Pro. Ovviamente però non saranno gli stessi a livello di specifiche tecniche.

Per tutto il resto delle caratteristiche tecniche e anche per capire i prezzi e quando arriveranno in Europa non resta che aspettare le ore 19 locali (le 12 in Italia) di domenica 11 dicembre.