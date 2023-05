Quando esce il docufilm su Ultimo

Mancano pochi giorni all’uscita su Prime Video di Ultimo – Vivo coi sogni appesi, il docufilm dedicato a Ultimo, pseudonimo di Niccolò Moriconi. Nato a Roma nel 1996, il cantautore – è sia autore sia musicista – in soli quattro anni ha raggiunto traguardi eccezionali. Ha vinto il Festival di Sanremo 2018 nella categoria Nuove Proposte, nel 2019 ha conquistato il secondo posto e nel 2023, con il brano Alba, è arrivano in quarta posizione.



Il docufilm su Ultimo: notizie e anticipazioni

Nei pochi anni trascorsi dal suo debutto, Ultimo ha già conquistato 59 dischi di platino e 19 dischi d’oro. Non solo: è il più giovane artista italiano ad aver intrapreso un tour negli stadi, chiamando a raccolta più di 600mila spettatori. Ultimo – Vivo coi sogni appesi è di fatto il racconto di questa carriera ancora breve ma già notevole.

Il docufilm, nello specifico, si presenta come «un viaggio lungo 15 stadi nella vita di Ultimo» e il racconto promette un punto di vista inedito e autentico sulla vita e sulla musica del giovane cantautore. Il documentario parlerà ad esempio della sua infanzia segnata dal bisogno profondissimo di fare musica, del supporto della famiglia e degli amici di vecchia data e, naturalmente, della vertiginosa ascesa che in poco tempo lo ha portato dai club agli stadi, incluso San Siro. Il tutto grazie a un mix di talento, tenacia, determinazione e sacrificio. Il docufilm racconterà anche dello stop forzato a causa della pandemia e delle tante emozioni che hanno accompagnato il ritorno di Ultimo sul palco.

Docufilm, cosa ha detto Ultimo

Presentando il docufilm ai fan dalla sua pagina Instagram, Ultimo ha scritto: «Non è un documentario. È la mia vita. Ho sempre scelto di non raccontarmi troppo attraverso i social, ho sempre lasciato che a parlare fosse la musica. La mia musica partita da un pianoforte in una cameretta e che è riuscita ad arrivare dentro gli stadi di tutta Italia. Non è autocelebrazione, spero davvero che chiunque stia inseguendo un sogno che sembra lontanissimo possa trovare guardandolo la forza di cui ha bisogno».

«Perché la mia è una storia semplice, senza effetti speciali: avevo un pianoforte e le mie parole. Nient’altro», ha scritto ancora l’artista. «Io ho scelto di chiamarmi Ultimo e di provare a vincere con questo nome, proprio per tentare di ribaltare i pronostici. Non so se posso già dire di aver vinto, posso dire però che sto giocando la partita che volevo giocare».

Il docufilm su Ultimo in streaming

Il docufilm Ultimo – Vivo coi sogni appesi è prodotto da Think Cattleya in collaborazione con Maestro e la regia è a cura dei Broga’s. Sarà disponibile in esclusiva a partire dal 30 maggio 2023 su Prime Video.