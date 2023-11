Quando esce la nuova stagione di Progetto Lazarus

Fonte foto: Sky

La battaglia contro il tempo per salvare l’umanità sta per ricominciare. E a condurla, ovviamente, sarà ancora una volta il team Lazarus. Arriva fra poche settimane in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW il nuovo capitolo della serie apocalittica Progetto Lazarus, con protagonista Paapa Essiedu. Prodotta da Urban Myth Films in associazione con Sky Studios, la seconda stagione di Progetto Lazarus riporterà gli spettatori in un infinito déjà-vu senza via d’uscita, mentre il countdown verso il collasso del mondo procede inesorabile.

Progetto Lazarus 2: trama e anticipazioni

Il protagonista della serie è George (interpretato da Paapa Essiedu), un uomo che nella prima stagione crede di essere impazzito quando un giorno, svegliandosi, si accorge che sta in realtà rivivendo una giornata di sei mesi prima. Tutto ciò che è successo da quel momento in poi è stato annullato.

Nessun altro sembra accorgersi della cosa, almeno fino a quando George non incontra altri membri del Progetto Lazarus, un gruppo clandestino, nel quale viene subito coinvolto, che ha il potere di riportare indietro il tempo ogni volta che la specie umana è in pericolo di estinzione. Un fatto di cui nessuno si accorge, naturalmente, fatta eccezione per i membri stessi del gruppo.

Nella seconda stagione di Progetto Lazarus gli spettatori ritroveranno George ormai caduto in disgrazia dopo aver tradito l’organizzazione in nome dell’amore. Determinato a riscattarsi e riconquistare la fiducia di amici e colleghi, oltre che dell’amore della sua vita, George scoprirà presto che la causa che sta combattendo è più pericolosa di quanto potrebbe sembrare. L’unica persona di cui può veramente fidarsi, forse, è sé stesso. Sarà abbastanza per evitare la distruzione del pianeta?

Il cast di Progetto Lazarus stagione 2

Il cast della seconda stagione di Progetto Lazarus è composto, oltre che dal già citato candidato agli Emmy e ai BAFTA Pappa Essiedu, anche da Anjli Mohindra (già vista inBodyguard), Charly Clive (Pure) e Vinette Robinson (Boiling Point). Tra gli interpreti ci sono anche Rudi Dharmalingam (Wakefield), Caroline Quentin (vista in Bridgerton) e Tom Burke (Strike), tutti già noti al pubblico della prima stagione.

Nel cast della serie tv britannica ci sono anche delle new entry: si tratta di Royce Pierreson (visto in The Irregulars e The Witcher), Colin Salmon (Resident Evil, Limitless), Safia Oakley-Green (Sherwood), Lorne MacFayden (Vigil), Zoe Telford (Genius), Sam Troughton (The Outlaws) e James Atherton (Hollyoaks). La serie è creata e scritta dal candidato ai BAFTA Joe Barton.

Quando esce Progetto Lazarus stagione 2

Non manca molto all’uscita di Progetto Lazarus – Seconda Stagione. I nuovi episodi (otto in tutto) saranno disponibili dal 18 dicembre 2023 in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Anche la prima stagione, che è uscita nel 2022, è composta da otto episodi: il pubblico italiano la può recuperare in streaming su NOW.