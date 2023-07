Quando esce la stagione 2 di Domina

Fonte foto: Sky

Su Sky e in streaming su NOW sta per tornare l’epico period drama dedicato alle donne del principato di Cesare Augusto. Parliamo della seconda stagione di Domina, serie Sky Original i cui prossimi episodi si preannunciano ricchi di nuovi intrighi, lotte di potere e colpi di scena. La serie tv racconta, per la prima volta da un punto di vista esclusivamente femminile, le lotte per il potere durante il principato del primo imperatore romano Cesare Augusto. Ecco cosa sappiamo della stagione 2 in arrivo fra poche settimane.

La trama di Domina 2

Nella prima stagione di Domina Livia Drusilla, la terza moglie di Cesare Augusto (interpretata da Kasia Smutniak) è tornata a Roma dopo dieci anni di esilio ed è decisa a riconquistare tutto ciò che le è stato tolto. La seconda stagione di Domina riprende il racconto nel 19 a.C., con l’erede dei Claudii a capo di un impero frammentato e di una dinastia ormai disfunzionale.

Gaio e Livia trascorrono tre anni nelle Province Orientali e, quando tornano a Roma, restano scioccati dalla situazione: la città è in rivolta e i figli di Livia sono in aperta ribellione. Dopo l’uccisione di Marcello, Livia ha lavorato per riparare il matrimonio da cui dipendono tutto il suo potere e la sua ambizione, ma evidentemente le minacce da affrontare non sono finite. Anzi, ad attendere Livia e le altre donne del principato ci sono anni decisamente turbolenti, movimentati da sesso, omicidi, tradimenti e lotte per il potere.

Il culmine arriverà con l’assassinio di Druso, che metterà Livia di fronte a una scomoda verità. Per tutta la seconda stagione la protagonista sarà costretta a combattere più duramente che mai per restare fedele al giuramento fatto al padre: ripristinare la Repubblica e la democrazia a Roma. Per riuscirci avrà bisogno di intelligenza, ambizione e astuzia, ma infine dovrà anche capire se potrà ottenere davvero sia il potere sia la vendetta. Dovendo scegliere, invece, quale delle due cose sacrificherà?

Il cast di Domina 2

Oltre alla già citata Kasia Smutniak, nel cast internazionale della seconda stagione di Domina ci sono Matthew McNulty (già visto in Misfits) nel ruolo di Gaio, Claire Forlani (Vi presento Joe Black) nei panni di Ottavia, la sorella di Gaio, e Christine Bottomley (The End of the F***ing World) in quelli Scribonia, seconda moglie di Gaio e nemica di Livia. Ben Batt (Captain America: The First Avenger) è invece Agrippa, amico d’infanzia di Gaio e successivamente generale e console. I produttori esecutivi della serie sono Simon Burke, Lucy Bedford, Muirinn Lane Kelly e Carmel Maloney.

Quando esce Domina stagione 2

Creata da Simon Burke, la seconda stagione di Domina sarà disponibile dall’8 settembre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.