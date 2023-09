Fonte foto: Samsung Newsroom

Samsung è al lavoro sui nuovi Samsung Galaxy S24. La nuova serie di smartphone top di gamma arriverà sul mercato nel corso del primo trimestre del prossimo anno, rinnovando la famiglia Galaxy e rimpiazzando al vertice della gamma i Galaxy S23 (in foto). In attesa di maggiori dettagli ufficiali da parte dell’azienda, è già tempo di parlare della possibile data di uscita dei nuovi Samsung Galaxy S24. I rumor in merito, infatti, non mancano di certo.

Samsung Galaxy S24: quando arriva

Ad anticipare la data di uscita della gamma Samsung Galaxy S24 è l’insider IceUniverse. Secondo quanto rivelato sul social cinese Weibo, infatti, la data da cerchiare sul calendario dovrebbe essere il 18 di gennaio. In questa data potrebbe essere fissato l’evento Unpacked che solleverà il sipario sulla nuova famiglia di smartphone Galaxy S24.

Naturalmente, per il momento, non ci sono conferme di alcun tipo in merito. Il debutto commerciale dei nuovi smartphone, se la data si rivelasse corretta, dovrebbe essere fissato per la fine di gennaio 2024 o, al massimo, per inizio febbraio 2024. Nel corso dell’evento dovrebbe esserci anche il debutto di una novità assoluta della gamma Galaxy: si tratta del nuovo Galaxy Ring, anch’esso al centro di numerosi rumor in queste settimane.

Samsung Galaxy S24: come sarà

È ancora presto per entrare nei dettagli della scheda tecnica dei modelli che comporranno la gamma Samsung Galaxy S24. Lo scenario più probabile, in questo momento, è quello di un’evoluzione diretta, senza sostanziali stravolgimenti, di quanto già visto con i Galaxy S23.

Di conseguenza, in arrivo potrebbero esserci tre varianti (S24, S24+ e S24 Ultra) che dovrebbero riprendere le stesse dimensioni dei Galaxy S23 (quindi con display da 6,1 pollici, 6,6 pollici e 6,8 pollici). L’aspetto più interessante della nuova serie S24 sarà il chip utilizzato.

Con i Galaxy S23, infatti, Samsung ha scelto di puntare esclusivamente sul SoC Qualcomm Snapdragon Gen 2. La scelta è stata accolta con favore dal mercato, anche grazie all’ottimo mix di prestazioni ed efficienza che caratterizza il chip di Qualcomm.

Con i nuovi Samsung Galaxy S24, invece, si potrebbe tornare alla soluzione, già adottata in passato dall’azienda coreana, del SoC differenziato in base al mercato di commercializzazione, con alcuni mercati che riceveranno la variante con chip Exynos (le cui prestazioni, sia in termini di potenza che di efficienza, saranno tutte da verificare) e altri che avranno lo Snapdragon 8 Gen 3.

Ulteriori dettagli in merito alla scheda tecnica dei nuovi Samsung Galaxy S24 dovrebbero arrivare nel corso del quarto trimestre del 2023. Per quanto riguarda i prezzi, invece, possiamo attenderci solo cambiamenti minori. Dopo l’aumento del prezzo di listino registrato con il passaggio dai Galaxy S22 ai Galaxy S23, infatti, non ci dovrebbero essere significativi aumenti, anche alla luce del fatto che Apple non ha aumentato i prezzi in occasione del lancio di iPhone 15.