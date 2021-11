Quando esce Xiaomi 12: c'è una data

La data di lancio di Xiaomi 12 non è stata ancora ufficializzata, ma è oggetto di rumor e indiscrezioni di ogni tipo già da diverse settimane. Il motivo è semplice: Xiaomi 12 potrebbe essere il primo smartphone top di gamma con il nuovo chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (ex Snapdragon 898), ma Motorola potrebbe arrivare prima con il suo flagship 2022.

Parallelamente, insieme alla sfida Xiaomi-Motorola, si consumerà quella Qualcomm-MediaTek. Quest’ultima ha già annunciato il suo prossimo chip per i top di gamma 2022: è il MediaTek Dimensity 9000 e, forse, arriverà dopo lo Snapdragon 8 Gen 1 (che verrà presentato, invece, il 30 novembre). E’ chiaro, però, che a vincere non sarà chi annuncia prima il prodotto ma chi arriva prima sul mercato col prodotto stesso. Da qui il balletto di date, che per quanto riguarda Xiaomi 12 assume oggi una sfumatura di colore perché, dalla Cina, è arrivata l’ennesima indiscrezione.

Xiaomi 12? Il 12-12

Sembra un gioco di parole, o meglio ancora un gioco di numeri, ma sembrerebbe proprio che la data di uscita di Xiaomi 12 sia stata fissata per il 12 dicembre, cioè il 12-12-21. A lasciarlo pensare è il fatto che in Cina esiste il cosiddetto “Double 12“, una sorta di Black Friday che si tiene proprio il 12 dicembre di ogni anno.

Originariamente pensato come giornata per le coppie, il Double 12 cinese si è presto trasformato nell’ennesimo festival dello shopping. Quale occasione migliore, allora, per presentare Xiaomi 12?

Xiaomi 12: quando arriva veramente

Annunci a parte, la vera domanda è quando arriverà sul mercato Xiaomi 12. La risposta, questa volta certamente, è che non arriverà nel 2021 ma lo vedremo “nel primo trimestre 2022“. Cioè, come al solito, tra il 1° gennaio e il 31 marzo.

Xiaomi Mi 11, lo ricordiamo, è stato presentato in Cina l’8 febbraio 2021 per poi arrivare sul mercato internazionale, Italia inclusa, a marzo 2021. Non è affatto da escludere, quindi, che anche se verrà annunciato il 12-12 di quest’anno lo Xiaomi 12 arrivi realmente nelle nostre tasche solo a marzo dell’anno prossimo.