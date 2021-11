Quando escono le nuove puntate di Rick & Morty

I fan di Rick e Morty continuano a chiedersi quando arriverà la sesta stagione del cartone animato ambientato nel multiverso. Una notizia però fa ben sperare che presto arriverà la data di uscita: lo scrittore Alex Rubens ha confermato su Twitter che sta già scrivendo la stagione 7.

Poche parole che lasciano pochi dubbi ai fan di Rick e Morty: la stagione 6 è stata già scritta e non resta che realizzare il cartone animato. Anche se non ci sono conferme ufficiali, non ci sono neanche smentite, ma è possibile immaginare quando usciranno le nuove puntate. Ogni stagione del cartone è formata da 10 episodi ed è dal 2018 che Adult Swim ha ordinato 70 episodi, abbastanza per arrivare fino alla stagione 10. Questo fa pensare che il programma di uscita del cartone potrebbe seguire uno schema regolare: il trailer sarà presentato circa tre mesi prima della data di uscita, che potrebbe essere la stessa delle altre stagioni rilasciate finora: probabilmente l’estate 2022. Vediamo perché è la data più probabile.

Rick e Morty: le parole degli scrittori

A fornire le prime indiscrezioni sul fatto che la scrittura di Rick e Morty 6 è già stata ultimata ci hanno pensato i creatori del cartone animato. Il primo ad annunciarlo su Twitter è stato Rubens, che ha scritto con ironia: "Sono autorizzato a dire che abbiamo iniziato a scrivere Rick and Morty Stagione 7? (Se no non l’abbiamo fatto e non lo sono)".

Anche lo scrittore Cody Ziglar ha già confermato sui social network che la stagione 7 è stata già ultimata. Questo significa che la stagione 6 è in fase di produzione e non ci vorrà molto prima che i fan potranno finalmente vedere i nuovi episodi dei loro protagonisti preferiti.

Rick e Morty 6: quando uscirà

Arrivati alla quinta stagione di Rick e Morty, sembra esserci una sorta di regolarità tra annuncio delle stagioni e arrivo in streaming su Netflix. Anche la stagione 5 è arrivata in estate negli Stati Uniti e dopo due o tre mesi in Italia, come quelle precedenti.

Questo significa che anche l’arrivo degli episodi della stagione 6 potrebbero seguire questo trend: nell’estate 2022 negli Stati Uniti e in autunno anche in Italia, a meno che Netflix non deciderà di eseguire un lancio in contemporanea nei diversi Paesi in cui è presente la piattaforma di streaming.

Per una conferma ufficiale che l’arrivo della stagione 6 è vicino, non rimane che attendere la presentazione del primo trailer, che solitamente avviene in rete un paio di mesi prima della data di uscita.

Rick e Morty 6: la trama

Anche se gli scrittori hanno confermato che la stagione 7 è stata scritta, sulla trama della stagione 6 di Rick e Morty resta il più totale riserbo. Sicuramente di stagione in stagione, si conoscono sempre meglio questi due personaggi impegnati a vivere nel multiverso, saltando nello spazio e nel tempo. Tra umorismo e colpi di scena, gli scrittori stanno delineando sempre di più i loro assurdi personaggi, per regalare ai fan nuove e intriganti avventure.