Quanto costano il Galaxy S20 e il Galaxy Z Flip

22 Gennaio 2020 - Gli smartphone top di gamma che Samsung presenterà l’11 febbraio costeranno più o meno quanto quelli dello scorso anno. Non è una notizia ufficiale, ma la fonte è parecchio attendibile: Max Weinbach, una delle firme principali del portale XDA Developers. In un tweet Weinbach afferma di aver “sentito” i prezzi dei Galaxy S20 e del Galaxy Z Flip, anche se alla fine potrebbero essere leggermente inferiori.

I futuri eredi dei Samsung Galaxy S10e, S10 e S10+, cioè rispettivamente il Samsung Galaxy S20, il Galaxy S20+ e il Galaxy S20 Ultra costeranno approssimativamente tra i 900 e i 1300 euro mentre il Samsung Galaxy Z Flip toccherà i 1.400 euro. Per la precisione, il Galaxy S20 costerà 900-1.000 euro, il Galaxy S20+ costerà 1.050-1.100 euro e il Galaxy S20 Ultra 1.300. Questi prezzi, specifica Weinbach nei successivi tweet, si riferiscono alle versioni base ma con connessione 5G, mentre le versioni con connessione 4G costeranno circa 100 euro in meno. Infine, sempre secondo Weinbach, i nuovi Galaxy S20 verranno messi in vendita in quattro colori: nero, blu, rosa e grigio. Ma i colori disponibili varieranno in base ai diversi mercati.

Samsung Galaxy S20: il prezzo è giusto?

Il tweet di Max Weinbach di XDA Developers ha suscitato una lunga catena di reazioni e tweet di risposta, nei quali alcuni follower ritengono ragionevoli questi prezzi in base alle caratteristiche tecniche e ai prezzi dei concorrenti. Altri, invece, li ritengono eccessivi e li paragonano a quelli di Huawei Mate 30 5G o dell’iPhone 11, considerati due punti di riferimento nei rispettivi ecosistemi Android e iOS. C’è poi chi fa notare che il prezzo giusto per il Galaxy S20 Ultra da 256 GB sarebbe al massimo 1.200 euro e che 1.300 euro per la versione base, con 128 GB di spazio di archiviazione, è decisamente troppo. Un follower catastrofista prevede che con questi prezzi Samsung avrà un calo delle vendite tra il 30 e il 40%, ma Weinbach non è affatto d’accordo. E poi c’è un follower che fa la domanda più intelligente di tutte: “Ho un S10+, vale la pena di prendere l’S20 o è meglio aspettare l’anno prossimo?“. E la risposta di Weinbach è: “Probabilmente è meglio aspettare: l’anno prossimo sarà meglio e tu hai comunque il top dell’anno scorso“.

Samsung Galaxy Z Flip: prezzo e caratteristiche

Secondo Weinbach il Galaxy Z Flip, cioè il nuovo smartphone pieghevole a conchiglia di Samsung, costerà 1.400 euro. Che sono tanti, ma sono meno dei 1.600 necessari a comprare il diretto concorrente, il nuovo Motorola Razr. Weinbach, rispondendo ad uno dei suoi follower, si dice certo che questo foldable di Samsung avrà un display da 6,7 pollici, 3.300 mAh di batteria, fotocamera principale e ultrawide da 12 MP (entrambe), selfie camera da 10 MP e SoC Qualcomm Snapdragon 855. Una dotazione tecnica decisamente “povera” rispetto al prezzo, anche considerati i costi di realizzazione di uno smartphone pieghevole.