Quanto costerà Google Pixel 7a

Google Pixel 7a è uno dei telefoni di fascia media più attesi del 2023, soprattutto perché sarà uno dei pochi smartphone con elementi di design e caratteristiche tecniche originali e diversi rispetto ai concorrenti, un po’ tutti uguali. Ma la scelta finale dell’utente dipenderà moltissimo dal prezzo: in fascia media bastano 50 euro di troppo per massacrare le vendite di un modello.

Per questo, a pochissimi giorni dalla presentazione ufficiale del 10 maggio al Google I/O 2023 (durante il quale verrà presentato anche Pixel Fold, il primo pieghevole di Google), le indiscrezioni sul prezzo di Pixel 7a spuntano come funghi in un bosco dopo la pioggia. Tutti vogliono sapere quanto costerà il nuovo medio di Google e in molti avanzano ipotesi spacciandole per realtà assolute e confermate. L’ultima ipotesi è quella fatta dal leaker francese billbil-kun, che afferma di conoscere il prezzo di Google Pixel 7a in Francia e anche l’offerta di lancio con le cuffiette Google Pixel Buds.

Google Pixel 7a: quanto costa

A detta del leaker billbil-kun il Google Pixel 7a costerà 509 euro in Francia, mentre la custodia originale avrà un prezzo di 34,99 euro. In occasione del lancio gli acquirenti riceveranno in omaggio un paio di cuffiette wireless Google Pixel Buds totalmente gratis.

Il leaker specifica che i prezzi e l’offerta valgono esclusivamente per la Francia, ma è ipotizzabile che anche in Italia vedremo le stesse condizioni di vendita. Questo perché, fino ad ora, sui due mercati Google ha fatto gli stessi prezzi per i precedenti prodotti Pixel.

Google Pixel 7a: come sarà

Se quanto afferma il leaker francese si rivelerà vero, allora Google Pixel 7a costerà 50 euro in più di Pixel 6a. E, come abbiamo già detto, 50 euro potrebbero essere troppi se il cliente non percepirà un netto miglioramento rispetto al modello precedente.

Per quel che sappiamo al momento Google Pixel 7a avrà il chip Tensor G2 ingegnerizzato in casa da Google e prodotto da Samsung. Lo schermo sarà da 6,1 pollici, OLED e con refresh rate di 90 Hz.

Due le fotocamere posteriori: un sensore principale da 64 MP e un grandangolare da 13 MP. La fotocamera anteriore, invece, sarà da 10,5 MP. Questi sensori faranno il paio con l’ormai celeberrima intelligenza artificiale dei Pixel, in grado di spremere il meglio da ogni pixel acquisito dalle fotocamere.

Una novità rispetto al passato sarà il debutto, su un Pixel "a", della ricarica wireless a 18W per la batteria da 4.385 mAh, che si aggiungerà alla ricarica cablata a 20W. Per quanto riguarda le connessioni, invece, si prevedono 5G completo, WiFi 6e, Bluetooth 5.2 e chip NFC.