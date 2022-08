Quanto costerà Samsung Galaxy Watch5

Dopo aver scoperto, poche settimane fa, quali sono le misure e i colori del nuovo smartwatch Samsung Galaxy Watch5, giungono altre indiscrezioni. Infatti, grazie a una nuova fuga di notizie, sappiamo anche in quale fascia di prezzo saranno collocati i 3 smartwatch Galaxy Watch5 che saranno svelati ufficialmente il prossimo 10 agosto, assieme ai telefoni pieghevoli Samsung Galaxy ZFlip4 e Galaxy Z Fold4.

Ovviamente, al momento, tutte le notizie riguardano rumors a opera di leakers in molti casi affidabili. La prima novità riguarda il fatto che se fino al 2021 i modelli di smartwatch Samsung Galaxy Watch4 (in foto) erano due, quest’anno i modelli sono passati a tre. Ne siamo venuti a conoscenza grazie al fatto che sono stati intercettati i tre nomi in codice: Heart-S (modello SM-R90x), Heart-L (modello SM-R91x) e il terzo modello Heart-Pro (SM-R92x). I primi due sarebbero la naturale evoluzione dei modelli Galaxy Watch4 di tipo standard, quindi in due misure 40 mm e 44 mm. La terza opzione, fa riferimento a una versione più avanzata, Pro appunto, che sarebbe disponibile in un’unica misura che però non è ancora nota. Infine, per quest’ultima versione top di gamma, sappiamo che sarà costruita con materiali costosi, come titanio e vetro zaffiro.

Samsung Galaxy Watch5: come sarebbe

Voci non ufficiali sostengono che la nuova linea Galaxy Watch5 manterrà una continuità con la serie Galaxy Watch4 a partire dal processore Exynos W920 a cui sarebbero abbinate le stesse memorie: 1,5 GB di RAM e 16 GB di memoria di archiviazione.

Un discorso a parte va fatto sul Galaxy Watch5 Pro che essendo al suo debutto e in fascia premium potrebbe riservare effettivamente molte più sorprese.

Tutte le informazioni trapelate finora però concordano sul fatto che le batterie saranno più capienti: il Galaxy Watch 5 da 40 millimetri avrebbe a bordo una batteria di 276 mAh, mentre il Galaxy Watch 5 da 44 millimetri dovrebbe utilizzare una batteria da 398 mAh e il Galaxy Watch 5 Pro sembra possa offrire una batteria da 572 mAh.

Infine la ricarica sarebbe per tutti e tre i modelli: da 10W. Anche se può sembrare non troppo veloce, in realtà è il doppio della potenza offerta dalla serie Galaxy Watch4.

Infine, per quanto riguarda le funzionalità a bordo dei tre nuovi modelli della serie Galaxy Watch5, i rumors lasciano sottintendere che sarà riconfermato il sensore BioActive 3 in 1 e dunque, il supporto per frequenza cardiaca ottica, ossigeno nel sangue, pressione sanguigna, ECG e analisi dell’impedenza bioelettrica.

Si è parlato, fino a qualche mese fa, della possibilità che sul Galaxy Watch5 sarebbe stato introdotto il sensore per un termometro a infrarossi per monitorare la temperatura della pelle. Notizia, però smentita dall’analista Ming-Chi Kuo che ha fatto sapere con un tweet che Samsung avrebbe riscontrato limitazioni algoritmiche.

Samsung Galaxy Watch 5: quanto costerebbe

Secondo il listino prezzi pubblicato dal leaker @SnoopyTech su Twitter e riferito al mercato canadese, la nuova serie Galaxy Watch 5 costerebbe:

Galaxy Watch5 da 40 mm 349 dollari canadesi ossia circa 266 euro

Galaxy Watch da 44 mm 389 dollari canadesi, circa 297 euro

Galaxy Watch5 Pro 559 dollari canadesi, circa 426 euro

I prezzi finali, lo ricordiamo, cambiano in base alla regione di distribuzione, quindi possiamo attenderci prezzi leggermente diversi in Italia, a causa dei costi di logistica e tassazione.