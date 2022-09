Quanto è grande la batteria dei nuovi iPhone 14

Quando alcuni giorni fa, Apple ha annunciato la gamma di iPhone 14, il colosso di Cupertino ha dichiarato che i dispositivi avrebbero goduto di una autonomia maggiore, rispetto alla serie iPhone 13, senza però specificare la capacità (che si esprime in mAh) della batteria di ogni modello. E’ un classico di Apple: ogni volta che lancia un prodotto dice sempre che sarà migliore del precedente, ma non dice quasi mai il dato tecnico che permetterebbe di fare una valutazione oggettiva.

E ora, finalmente, sono emersi tutti i dettagli sulla capacità delle batterie di ciascun modello di iPhone 14, inclusa la variante che gode "della migliore durata della batteria mai vista su un iPhone", a detta di Apple.

iPhone 14: dimensioni della batteria rispetto agli iPhone 13:

Pur non avendo svelato le dimensioni della batteria dei suoi nuovi iPhone 14 sul suo sito ufficiale, Apple ha comunicato al sito Chemtrec (un ente certificatore specializzato nella sicurezza dei materiali pericolosi, come le batterie) tutte le informazioni riguardanti le capacità delle celle dei nuovi smartphone.

Ecco la capacità in wattora di tutti i modelli di iPhone 14, confrontati con i predecessori iPhone 13:

iPhone 14: 12,68 Wh (iPhone 13: 12,41 Wh)

iPhone 14 Plus: 16,68 Wh

iPhone 14 Pro: 12,38 Wh (iPhone 13 Pro: 11,97 Wh)

iPhone 14 Pro Max: 16,68 Wh (iPhone 13 Pro Max: 16,75 Wh)

Questi dati corrispondono ai numeri che sono trapelati all’inizio di quest’estate e pubblicati notati dal noto sito MacRumors, provenienti dal database di uno degli Enti regolatori cinesi:

iPhone 14: 3.279 mAh (iPhone 13: 3.227 mAh)

iPhone 14 Plus : 4.325 mAh

iPhone 14 Pro : 3.200 mAh (iPhone 13 Pro: 3.095 mAh)

iPhone 14 Pro Max : 4.323 mAh (iPhone 13 Pro Max: 4.352 mAh)

iPhone 14: più cari a parità di batteria

Come è facile notare, e non ci vuole un tecnico, le differenze di batteria tra gli iPhone 13 e gli iPhone 14 sono assolutamente minime: pochissimi mAh in più su iPhone 14, 14 Pro e addirittura meno su iPhone 14 Pro Max (iPhone 14 Plus non ha un equivalente nella gamma iPhone 13).

Non possiamo quindi cercare in una batteria migliore la giustificazione per l’aumento di prezzo della gamma iPhone 14 rispetto alla precedente generazione. I nuovi iPhone, infatti, sono veramente costosi tanto che in Italia (uno dei mercati dove gli iPhone costano di più) non è ormai possibile comprare un iPhone di ultima generazione spendendo meno di mille euro:

iPhone 14 4/128 GB: 1.029 euro

iPhone 14 4/256 GB: 1.159 euro

iPhone 14 4/512 GB: 1.419 euro

iPhone 14 Plus 4/128 GB: 1.179 euro

iPhone 14 Plus 4/256 GB: 1.309 euro

iPhone 14 Plus 4/512 GB: 1.569 euro

iPhone 14 Pro 6/128GB: 1.339 euro

iPhone 14 Pro 6/256GB: 1.469 euro

iPhone 14 Pro 6/512GB: 1.729 euro

iPhone 14 Pro 6/1TB: 1.989 euro