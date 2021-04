Quanto è veloce il 5G in Italia

Anche in Italia la rete mobile 5G avanza, seppur non a velocità elevatissima, ma il nostro Paese è ancora lontano dalla qualità (e quantità) del servizio offerta all’estero. Lo dice il report di Opensignal “Benchmarking the Global 5G Experience“, appena pubblicato con i dati aggiornati al 31 marzo.

Dati recentissimi, quindi, che fotografano la situazione attuale del 5G in Italia, la copertura e, soprattutto, la velocità media della connessione. Che è molto più bassa di quella che si registra nei Paesi della top ten del 5G. O, meglio, delle tante top ten stilate da Opensignal: città con il 5G più veloce, Paesi con la velocità di picco 5G maggiore, Paesi con la velocità di download media in 5G maggiore e Paesi con la velocità di upload media in 5G maggiore. In nessuna di queste classifiche è presente l’Italia, né una singola città italiana. A vincere il confronto sono soprattutto le città e gli Stati dell’estremo oriente, gli Emirati Arabi Uniti e alcuni Paesi europei come Olanda, Finlandia, Spagna, Svizzera e Austria.

5G in Italia: la velocità

In Italia la velocità media in download sotto rete 5G è di 100 Mbps, quella di picco in download è di 484 Mbps, quella di picco in upload è di 15 Mbps. A questi dati italiani vanno confrontati quelli dei Paesi in top ten, per capire il gap tra noi e loro.

La velocità media in download più alta è quella della Corea del Sud, pari a 361 Mbps (3,6 volte esatte la velocità italiana). La velocità di picco massima in download la fanno registrare gli Emirati Arabi Uniti, con 863 Mbps, quella in upload Taiwan, con 36 Mbps.

5G in Italia: la copertura

Se in Italia il 5G non brilla per velocità, secondo le rilevazioni di Opensignal, non lo fa neanche per copertura: in una scala da 1 a 10, infatti, Opensignal assegna una copertura pari a 1,2 al nostro Paese. Questo si traduce in un tempo di utilizzo della rete 5G pari ad appena il 6,4% del totale speso online dall’utente.

I risultati migliori in queste due metriche li ottengono Hong Kong, con una copertura pari a 6,1, e il Kuwait con il 29% del tempo speso dagli utenti sotto rete 5G.