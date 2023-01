Quelle brave ragazze 2, il grande ritorno

Guardando la prima stagione di Quelle brave ragazze in tanti hanno pensato che avrebbero volentieri preso parte a una folle e buffa vacanza con le travolgenti protagoniste del programma. Partire con loro per davvero non è possibile, ma farlo virtualmente sì: basta sintonizzarsi su Sky e NOW e aspettare l’imminente uscita della seconda edizione di Quelle brave ragazze. Il trio inedito – composto dalle veterane Mara Maionchi e Sandra Milo e dalla new entry Marisa Laurito – sta infatti per salire di nuovo sull’iconico van fucsia maculato.

Quelle brave ragazze 2: qual è la nuova meta

Come accennato, la squadra delle protagoniste è leggermente diversa: nella prima edizione insieme a Milo e Maionchi c’era Orietta Berti. Anche la destinazione però è cambiata. La prima volta il trio aveva raggiunto la Spagna, mentre questa volta la vacanza itinerante si svolgerà nel sud della Francia.

Le tre protagoniste dello show (che è stato ideato da Mara Maionchi) partiranno senza conoscere i dettagli dell’itinerario a bordo del van guidato dal tuttofare Alessandro Livi. Faranno tappa prima a Montecarlo, dove vivranno esperienze glamour da vere regine del jet set, e poi toccheranno vari borghi affascinanti del sud della Francia, dove avranno modo di conoscere il folklore, i misteri e le usanze più particolari di queste zone.

Come funziona il programma

Come nella prima edizione, anche in Quelle brave ragazze 2 le tre protagoniste lasciano temporaneamente gli impegni professionali e si godono una vacanza tra amiche. Mara e Sandra hanno già condiviso l’esperienza dell’anno scorso, ma ora bisogna fare spazio nel gruppo alla new entry Marisa: giorno dopo giorno le tre donne, personalità forti ma dal carattere molto diverso, faranno amicizia e impareranno a condividere i momenti di relax e di svago, oltre che le sfide.

Già, perché anche in questa edizione le protagoniste scopriranno giorno dopo giorno, grazie a un avviso sui loro tablet, quali missioni le attendono: si tratta sempre di obiettivi più o meno grandi che implicano l’entrare in contatto con usi, abitudini e tradizioni locali. Conoscendo la travolgente personalità di queste tre icone dello spettacolo, insomma, il divertimento è assicurato!

Quando esce Quelle brave ragazze 2

La seconda edizione di Quelle brave ragazze è composta da sei episodi, che saranno mandati in onda nell’arco di altrettante settimane. Il primo episodio sarà infatti trasmesso domenica 19 febbraio alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, mentre i successivi usciranno ogni domenica, sempre alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW. Le puntate saranno disponibili on demand e visibili su Sky Go.