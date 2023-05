Questa custodia per le AirPods costa più del doppio delle AirPods

Il connubio tra tecnologia e marchi di lusso è piuttosto recente ma non privo di chicche che coinvolgono gli artigiani della moda. Uno dei connubi più naturali è quello tra Hermès e Apple, che è già una sorta di brand di lusso tech. Ma con gli accessori Hermès per i device Apple si toccano vette decisamente elevate, come dimostra la nuova custodia Hermès in pelle per le AirPods Pro (di prima e seconda generazione). Una custodia che costa ben oltre il prezzo delle cuffiette, cioè 299 euro.

Accesso che, visto il prezzo, sono davvero per pochi ma che stupiscono per la cura (anche tecnica-tecnologica) con cui sono realizzati: la custodia per le AirPods, ad esempio, non impedisce né la ricarica cablata, né quella wireles, né la vista del Led delle cuffiette.

Custodia Hermès per AirPods Pro: com’è fatta

La nuova custodia per AirPods Pro di Hermès è dotata di un lungo cinturino in pelle regolabile, che consente di indossarla come collana, tracolla o accessorio da borsa. Questo prezioso oggetto è in pelle di vitello Swift, molto pregiata, poiché sottile e liscia al tatto.

Il pulsante per l’accoppiamento degli AirPods Pro è identificabile con il logo Clou de Selle impresso a caldo sulla parte posteriore della custodia. Inoltre, la sottigliezza della pelle consente di utilizzare la ricarica wireless.

La custodia Hermès per AirPods Pro è stata appositamente progettata per garantire una protezione completa dei dispositivi. Grazie ai sapienti ritagli, è possibile accedere alla porta Lightning e vedere l’indicatore LED di carica. Inoltre la custodia è compatibile sia con la prima sia con la seconda generazione di AirPods Pro.

Il prezzo in Italia di questa custodia, che possiamo paragonare a un piccolo gioiello, è di 730 euro.

Gli altri accessori Hermès per Apple

Oltre alla custodia è anche disponibile il cordino, da agganciare alla scatolina delle AirPods Pro, sempre in pelle di vitello Swift con il logo Hermès inciso sul Clou de Selle, il chiodo da sella, in ottone, placcato in palladio. I colori sono i medesimi della custodia e costa 280 euro.

Infine per chi cerca un accessorio per stupire c’è anche il portachiavi con integrato l’AirTag di Apple, che è ben chiuso e quindi non individuabile e che costa 430 euro. Si distingue oltre che per la pelle Swift anche per essere decorato con disegni originali.

Per chi invece vuole un accessorio più visibile, dove si distingue la presenza del dispositvo, c’è il charms da borsa con AirTag che costa, in Italia, 359 euro. Non mancano, sempre con AirTag, le etichette in pelle per i bagagli, con cinturino e le etichette porta indirizzo con laccetto.

Infine, per i più esigenti sono disponibili anche caricabatterie wireless con svuotatasche, sempre interamente ricoperti in pregiata pelle, ma questa volta il prezzo lievita a 1.500 euro.