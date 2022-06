Questo telefono super economico ha venduto più di 200 milioni di pezzi

Il Nokia 105 ha superato la vendita di 200 milioni di pezzi. Il successo è globale e questa enorme mole di telefoni venduti si riferisce a tutta la generazione di Nokia 105 che ha debuttato nel 2013, ha avuto nel 2015 una seconda generazione (il modello in foto d’apertura), nel 2017 la terza generazione e infine anche una quarta generazione nel 2019.

Il successo mondiale del Nokia 105 è dovuto alla combinazione di una scheda tecnica molto basilare ma che comprende funzionalità utili come il supporto al 4G VoLTE, il pagamento con AliPay (in Cina) e il mitico gioco Snake. Ovviamente in primo piano c’è il design che ricalca lo stile tipico dell’azienda finlandese (oggi della cinese HMD Global), che in effetti resta unico e inimitabile: la tastiera a isola, il display piccolo ma a colori e le linee tipicamente arrotondate. Presente anche l’ingresso per un jack per cuffie da 3,5 mm, la radio e nella parte superiore, trova posto l’iconica torcia. Insomma, un telefono basico ma completo che viene proposto ancora oggi ad un prezzo davvero incredibile.

Nokia 105: caratteristiche tecniche

L’ultimo Nokia 105 4G e dual SIM ha a bordo il processore Unisoc Ziguang Zhanrui T107 e la memoria si misura in MB, non in GB: 48 MB di RAM e 128 MB di spazio di archiviazione.

Il display TFT LCD da 1,77 pollici è QQVGA cioè con una risoluzione di 160×120 pixel. Grazie al sistema operativo Mocor (Android) è però possibile impostare lo zoom per una migliore lettura delle icone. Con la funzione Redout3 è possibile ascoltare descritte, le azioni che si stanno svolgendo sul telefono.

Nokia 105: quanto costa

Il prezzo del telefono Nokia 105 è ancora in vendita e, come vi abbiamo già raccontato, vende ancora decisamente bene. Il motivo è semplice: il prezzo veramente basso. Nokia 105, infatti, costa solo 39,99 euro ed è disponibile anche su Amazon.

Nokia 105 4G colore Nero