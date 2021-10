Cos'è Raspberry Pi e come si utilizza

Raspberry Pi è un mini computer, un dispositivo hardware completo racchiuso in una singola board abbinato a una piattaforma di programmazione. È stato lanciato per la prima volta nel 2012, per realizzare progetti di robotica e ricerche a livello amatoriale e professionale, infatti è considerato un’alternativa al più famoso Arduino.

La scheda è preconfigurata, tuttavia si possono aggiungere dei moduli per aumentare e personalizzarne le funzionalità in base al tipo di utilizzo. Vediamo cos’è Raspberry Pi, come funziona e quali sono i migliori modelli da acquistare.

Raspberry Pi: cos’è e come funziona

Raspberry Pi è una piccola scheda madre grande quanto una mini calcolatrice, con una configurazione principale che prevede una porta LAN Wi-Fi, ingressi USB e HDMI, 1 slot per schede SD e un’uscita audio jack stereo, con una porta microUSB per l’alimentazione. A seconda del modello sono presenti molti altri connettori, per collegare device esterni come display LCD e perfino webcam. La scheda supporta il sistema operativo Linux, oltre ovviamente alla piattaforma nativa Raspberry Pi OS.

Raspberry Pi: a cosa serve

Con Raspberry Pi si possono realizzare tantissimi tipi di progetti, infatti con questo mini PC è possibile creare videogiochi, sistemi audio, computer e stampanti 3D, ma anche media center e smartphone. Inoltre è possibile usare il board per la smart home, la gestione di robot e perfino costruire una macchina fotografica artigianale. Abbinando Raspberry Pi con Arduino le potenzialità di questa scheda diventano davvero elevate, con l’unico limite rappresentato dalle competenze e dalla fantasia.

I migliori Raspberry Pi da acquistare

Sul mercato si possono trovare varie versioni di Raspberry Pi, ognuna delle quali propone funzionalità e predisposizioni specifiche, con la possibilità di acquistare il mini computer da solo oppure all’interno di kit con vari accessori inclusi per realizzare progetti più o meno complessi. Ecco i migliori Raspberry Pi da comprare.

Raspberry Pi 3 model A+

Una versione entry level ed economica della scheda madre è il Raspberry Pi 3 Model A+, un modello più compatto rispetto al Model B+ ma più grande in confronto al Raspberry Pi Zero W. La placca hardware è equipaggiata con un processore da 1,4 GHz, dispone di 0,512 GB di RAM e vanta un fattore di forma Compact. È sprovvista di una porta Ethernet come avviene sul Model B+, tuttavia è dotata del Wi-Fi 5 GHz, con un peso di appena 50 grammi e una capacità di calcolo ottimale in relazione alle dimensioni contenute.

Caratteristiche principali

Raspberry Pi 3 modello A+

1 porta USB 2.0

1 porta micro USB

Processore quad core da 1,4 GHz

Memoria RAM da 512 MB

LAN wireless single band

Bluetooth 4.2

Raspberry Pi 3 model B+

Un ottimo modello del mini PC è il Raspberry Pi 3 modello B+, una scheda davvero completa con un’eccellente connettività. Il board presenta 4 porte USB 2.0, la connettività Bluetooth 4.2, una porta Ethernet Gigabit a 300 Mbps e il modulo Wi-Fi dual band. Il cuore del sistema è il processore quad core a 64 bit da 1,4 GHz con 1 GB di RAM, appoggiato sulla piattaforma Linux. Propone la configurazione GPIO con 40 pin, un porta HDMI full size e un ingresso CSI per il collegamento della fotocamera Raspberry Pi.

Caratteristiche principali

Raspberry Pi 3 modello B+

4 porte USB 2.0

Processore quad core a 64 bit

Porta Ethernet Gigabit

Memoria RAM da 1 GB

LAN wireless dual band

Bluetooth 4.2

Raspberry Pi 4 Model B Starter Kit

Per cominciare a creare progetti hardware più complessi con questo mini computer è possibile optare per lo Starter Kit con Raspberry Pi 4, l’ultimo modello della scheda uscito nel 2019. Il board dispone di un processore quad core A72 a 1,5 GHz, con 4 GB di RAM, Ethernet Gigabit e modulo LAN wireless dual band. Per la connettività sono presenti un adattatore USB-C, 2 porte USB 2.0, 2 ingressi USB 3.0 e il Bluetooth 5.0. Nella dotazione sono compresi una scheda microSD da 32 GB, un cacciavite, una micro HDMI, un lettore di schede e 2 ventole per il raffreddamento.

Caratteristiche principali

Raspberry Pi 4 modello B

2 porte USB 2.0

2 porte USB 3.0

Processore quad core da 1,5 GHz

Porta Ethernet Gigabit

Memoria RAM da 4 GB

LAN wireless dual band

Bluetooth 5.0

microSD 32GB, micro HDMI, lettore schede, 2 ventole

Raspberry Pi 4 Model B Selpeak

Un altro starter kit da acquistare è la dotazione proposta da Selpeak, composta dalla scheda madre Raspberry Pi 4 Model B nella versione con 8 GB di RAM. Viene fornita con una microSD da 32 GB, un alimentatore Type-C da 5,1 V e 3 A, con 2 micro HDMI e una pratica custodia rossa per contenere tutti gli accessori del mini PC. La board è alimentata da un processore veloce con Wi-Fi dual band, Bluetooth 5.0 e porta Ethernet Gigabit, con un kit che include 2 ventole, 1 dissipatore, 1 cavo micro HDMI e un cacciavite magnetico.

Caratteristiche principali

Raspberry Pi 4 modello B

2 porte USB 3.0

2 porte micro HDMI

Porta Ethernet Gigabit

Memoria RAM da 8 GB

LAN wireless dual band

Bluetooth 5.0

microSD 32GB, micro HDMI, lettore schede, 2 dissipatori

Raspberry Pi 4 Model B Bqeel

Un kit interessante per iniziare a progettare è la dotazione di Bqeel con Raspberry Pi 4 Model B, un assortimento ideale per lavori amatoriali e semi-professionali. La scheda ha un processore ottimizzato con 8 GB di RAM, circa 3 volte più veloce rispetto alla cpu di Raspberry Pi 3, con porta Ethernet Gigabit, Bluetooth 5.0 e Wi-Fi dual band 2,4/5 GHz. Ci sono 2 porte micro HDMI, 2 ingressi USB 3.0 e una scheda microSD da 32 GB preinstallata. Nel kit sono presenti il lettore di schede microSD, la ventola, un cavo HDMI/micro HDMI, un giravite e 3 dissipatori di calore.

Caratteristiche principali

Raspberry Pi 4 modello B

2 porte USB 3.0

Porta Ethernet Gigabit

Memoria RAM da 8 GB

LAN wireless dual band

Bluetooth 5.0

Alimentatore Type-C

microSD 32GB, micro HDMI, lettore schede, 3 dissipatori