Razer Hammerhead Pro HyperSpeed: i nuovi auricolari a bassissima latenza

Razer si conferma un punto di riferimento del settore della tecnologia con la presentazione degli auricolari Razer Hammerhead Pro HyperSpeed. Si tratta di auricolari true wireless in grado di garantire una latenza ridottissima, un requisito essenziale per l’utilizzo durante le sessioni di gaming. La nuova proposta di Razer può essere utilizzata sia con un collegamento HyperSpeed Wireless a 2,4 GHz, grazie all’utilizzo di un apposito dongle, che con un collegamento Bluetooth. In questo modo, gli auricolari di Razer sono compatibili con PC, console PlayStation, smartphone e altri dispositivi portatili come la Nintendo Switch o lo Steam Deck.

Razer Hammerhead Pro HyperSpeed: caratteristiche tecniche

I nuovi auricolari di Razer sono di fascia alta e possono contare su di un comparto tecnico completo. Tra le specifiche, infatti, troviamo il supporto alla cancellazione attiva del rumore ANC, con la possibilità di modificare il livello per adattarlo alle proprie esigenze. In più, c’è il supporto al sistema di illuminazione Razer Chrome RGB.

Gli auricolari includono dei piccoli led RGB in grado di adattarsi ai dispositivi da gaming dell’utente, sfruttando al massimo le potenzialità dell’ecosistema Razer.

C’è anche un’ottima autonomia con la possibilità di sfruttare fino a 6,5 ore di utilizzo con una sola carica e fino a 24 ore considerando anche il case (che supporta la ricarica wireless). L’utilizzo del sistema Razer Chrome RGB e della funzionalità ANC porterà a una riduzione dell’autonomia reale.

Gli auricolari di Razer possono essere utilizzati in due diverse modalità. Scegliendo la modalità d’uso HyperSpeed Wireless è possibile sfruttare un collegamento wireless da 2,4 GHz per un’esperienza d’uso "lag free". Questo collegamento, infatti, è in grado di ridurre la latenza a meno di 40 ms.

Per realizzare questo collegamento viene utilizzato un apposito dongle (incluso in confezione) che va collegato alla porta USB-C del dispositivo a cui abbinare gli auricolari. Razer fornisce anche un adattatore USB-C/USB-A per semplificare ulteriormente il collegamento del dongle e la possibilità di sfruttare la connessione a bassa latenza.

C’è una seconda modalità d’uso che prevede il tradizionale collegamento Bluetooth (in versione 5.3 e, quindi, ad alta stabilità e con consumo di energia ridotto).

Gli auricolari sfruttano il codec AAC per il collegamento Bluetooth, uno dei più diffusi ed efficienti che viene utilizzato anche da tutti i dispositivi Apple. Questa doppia opzione di collegamento moltiplica le possibilità d’uso.

I nuovi Razer Hammerhead Pro HyperSpeed sono disponibili in abbinamento a qualsiasi PC oltre che con console PlayStation (ma solo con il dongle per il collegamento wireless), Nintendo Switch e dispositivi Android. Utilizzando il collegamento Bluetooth, inoltre, è possibile collegarsi a iPhone, iPad e qualsiasi altro dispositivo che supporto questo standard di connessione.

Razer Hammerhead Pro HyperSpeed: quanto costano

I nuovi Razer Hammerhear Pro HyperSpeed, appena presentati, sono già in vendita anche in Italia, anche su Amazon, con un prezzo di 229,99 euro e consegne a partire da fine giugno.