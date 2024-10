Reacher, c'è una novità che farà felici i fan

Fonte foto: Prime Video

Reacher non si ferma, anzi: raddoppia. L’apprezzata serie tv crime action di Prime Video basata sui romanzi di Lee Child e con Alan Ritchson protagonista è attesa sulla piattaforma di streaming nel 2025 con la terza stagione. Ma intanto in questi giorni è stata annunciata a sorpresa una novità che ha fatto ancora più felici i fan: la serie tv avrà anche una quarta stagione.

Reacher stagione 4: cosa sappiamo

La seconda stagione di Reacher è uscita su Prime Video nel 2023 ed è stata il contenuto più visto in streaming sulla piattaforma nel corso di quell’anno. Numeri importanti che hanno evidentemente spinto il colosso dello streaming, nel giro di poco meno di un anno, a raddoppiare ufficialmente le stagioni della serie tv.

Il rinnovo di Reacher per la terza stagione è stato infatti annunciato all’inizio di dicembre 2023, mentre le puntate della seconda stagione stavano ancora uscendo con cadenza settimanale sulla piattaforma. A dare la notizia era stato Ritchson stesso, rivelando che le riprese dei nuovi episodi erano appena cominciate. La notizia del rinnovo per una quarta stagione è invece arrivata a ottobre 2024.

Per il momento non sono disponibili altre informazioni su Reacher 4, enon è stato ancora rivelato su quale romanzo di Lee Child sarà basata questa nuova stagione.

Reacher 3: di cosa parla, cast e quando esce

Diversamente, sappiamo già diverse cose su Reacher 3, che uscirà su Prime Video nel 2025: la data esatta non è ancora stata annunciata.

La terza stagione sarà basata sul romanzo La vittima designata, il settimo libro della saga firmata da Child. Nelle nuove puntate il protagonista interpretato da Alan Ritchson dovrà affrontare una missione sotto copertura per salvare un informatore che si trova nelle mani di un nemico che arriva direttamente dal suo passato.

Oltre a Ritchson, nel cast della stagione 3 ci saranno anche Maria Sten, Anthony Michael Hall, Sonya Cassidy, Brian Tee, Johnny Berchtold, Robert Montesinos, Daniel David Stewart e Olivier Richters.

Quante stagioni avrà la serie tv Reacher?

Per ora le stagioni di Reacher confermate sono quattro, come accennato, ma non è escluso che in futuro possano aumentare ulteriormente.

In una dichiarazione di qualche tempo fa, infatti, Jennifer Salke, a capo degli Amazon Studios, aveva detto che l’intenzione è quella di continuare a raccontare le storie tratte dai libri di Lee Child «almeno finché Alan Ritchson vorrà essere Jack Reacher».

Ritchson, da parte sua, ha confermato di avere tutte le intenzioni di esplorare «quanti più libri» possibile vestendo i panni di Jack Reacher. Tenendo conto che la saga letteraria conta poco meno di trenta romanzi, il materiale per nuove stagioni non manca di certo.