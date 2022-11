Realme 10 Pro e Pro+ stanno arrivando in Italia

Realme ha annunciato che il prossimo 8 dicembre terrà un evento in cui svelerà prezzi e date di lancio sui mercati internazionali dei suoi modelli di fascia media Realme 10 Pro e Realme 10 Pro+. L’azienda cinese ha dato appuntamento alle 8 di mattina ora italiana per sapere quando i due nuovi modelli sbarcheranno anche in Europa e in Italia. I due smartphone sono stati lanciati in Cina lo scorso 17 novembre, e quindi le specifiche tecniche sono già ufficiali.

Realme 10 Pro+: specifiche tecniche

Realme 10 Pro+ è uno dei primi smartphone sul mercato ad essere dotato del recente SoC MediaTek Dimensity 1080, accompagnato da 8 GB o 12 GB di RAM e 128 GB o 256 GB di storage, senza possibilità di espansione tramite schede MicroSD.

Il dispositivo ha un display AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione Full HD+ di 2.412×1.080 pixel, frequenza di aggiornamento di 120 Hz, campionamento del tocco di 360 Hz e Pulse Width Modulation (PWM) di 2.160 Hz, che permette la riduzione dello sfarfallio che causa disagio ad alcuni utenti. Il lettore ottico di impronte digitali è sotto il display.

Il pannello offre anche una profondità di colore a 10 bit, supporto HDR10+ e una luminosità tipica di 800 nit. Ospita la fotocamera per i selfie da 16 MP in un foro al centro dello schermo. Il resto del comparto fotografico si distingue per il sensore principale da 108 MP, accompagnato da un ultrawide da 8 MP con campo visivo da 112° e sensore macro da 2 MP.

Realme 10 Pro+ ha una batteria da 5.000 mAh di capacità e ricarica rapida da 67W, che promette di recuperare metà della carica in 17 minuti. Per quanto riguarda le connessioni, invece, troviamo la Dual SIM 5G, il Wi-Fi 6, l’NFC, il Bluetooth 5.2. Il sistema operativo è Android 13, con la nuova interfaccia Realme UI 4.

Realme 10 Pro: specifiche tecniche

Il "fratellino" Reame 10 Pro monta un processore Qualcomm Snapdragon 695, accompagnato da 8 GB o 12 GB di RAM e un’unica opzione di 256 GB di spazio di archiviazione. In questo caso però è disponibile l’espansione tramite schede MicroSD fino a 1 TB.

Il display è un LCD IPS da 6,72 pollici, con risoluzione Full HD+ di 2.400×1.080 pixel e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, che può scendere fino a 30 Hz per risparmiare batteria, a seconda del contenuto visualizzato. C’è anche il campionamento del tocco a 240 Hz, una copertura della gamma di colori DCI-P3 al 100% e una luminosità fino a 680 nit. La selfie camera da 16 MP è posizionata in un foro al centro, mentre il sensore per le impronte è posizionato sulla scocca.

Il resto del set di fotocamere di Realme 10 Pro è estremamente semplice: un sensore principale da 108 MP e un secondo obiettivo da 2 MP, che viene utilizzato solo per i calcoli della profondità al fine di permettere l’effetto bokeh.

La batteria ha una capacità di 5.000 mAh e dispone di una ricarica rapida da 33W, che ripristina metà della carica in 29 minuti. Inoltre, il dispositivo è Dual SIM con 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2 e Android 13 con interfaccia proprietaria Realme UI 4.