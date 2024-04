TOTALE PUNTI 7.4 Recensione realme 12 Pro+ La vera ossessione delle aziende che producono tecnologia è quella di differenziarsi dalla concorrenza, perché la qualità media è cresciuta in modo esponenziale, anche nella fascia media dei prodotti: distinguersi diventa più complicato ed è per questo che ogni smartphone viene costruito ponendo l'accento su un elemento peculiare. In questo contesto storico si presenta realme 12 Pro+, il cui tratto distintivo principale è quello dello zoom periscopico, che per la prima volta viene introdotto in un dispositivo di questa fascia di mercato. Ma come funziona il resto? Siamo qui per spiegarlo e per aiutare nella scelta chi vuole acquistare uno smartphone di qualità, che costi circa 400 euro.

PRO Zoom ottico 3X

Qualità costruttiva

Durata della batteria CONTRO Sensore principale più piccolo dello scorso anno

Carica ridotta rispetto all'anno scorso

Confezione di vendita VOTO: 8 La confezione di vendita di realme 12 Pro+ è discretamente ricca, perché oltre al telefono ci sono anche il caricatore da 67 W, insieme ad una cover in silicone trasparente. Nell'epoca delle scatole minimali, che di solito offrono solo smartphone e cavo di ricarica, questa è una dotazione apprezzabile: bisogna però segnalare che la velocità di ricarica è più bassa di quella di un anno fa di realme 11, perché l'Unione Europea ha deciso di ridurre le potenze dei caricatori, nell'ambito di una razionalizzazione dei consumi. In tutta sincerità, apprezziamo la scelta, perché caricare il telefono con soluzioni da 240 W rappresentava una chiara forzatura, non del tutto giustificata.

Design e scheda tecnica VOTO: 7 Sul design di realme 12 Pro+ siamo chiaramente in difficoltà: valutare l'estetica di un oggetto è un esercizio del tutto soggettivo, ma dobbiamo dire, in tutta trasparenza, che per il nostro gusto bocciamo senza appello le scelte fatte per questo smartphone. Le intenzioni erano ottime, perché è stato coinvolto Ollivier Saveo, noto designer che collabora con grandi marchi di orologi, ma il risultato ci pare molto lontano dal gusto occidentale e, considerati alcuni giudizi dei potenziali consumatori trovati online, l'aspetto di questo cellulare potrebbe essere addirittura un ostacolo rispetto alla sua scheda tecnica di ottimo livello. La parte posteriore è realizzata in pelle vegana con una sorta di linea verticale, che ricorda molto lo stile di Gucci, che taglia esattamente a metà la cover, passando sotto il grande blocco della fotocamera circondato da una ghiera zigrinata dorata, simile a quella di un orologio di lusso. Questo smartphone pesa 196 g, presenta uno spessore di 8,8 mm ed è stato costruito con una certificazione IP65, Grazie a cui può resistere agli schizzi d'acqua e alla polvere. in Italia viene proposto in due colorazioni, una intorno al blu, l'altra al beige, sui mercati internazionali esiste anche una curiosa versione rossa. Come spesso succede negli smartphone di questa fascia di prezzo, accanto ad alcuni dettagli di pregio ci sono poi compromessi necessari per contenere il prezzo di vendita, nel caso di realme 12 Pro+ sono state usate alcune tecnologie un po' datate, ma comunque affidabili, come il Bluetooth e nella versione 5.2, oppure il connettore USB-C che si basa su uno standard 2.0, quando oggi invece esiste già la versione 3.2. Ci sono tutti i sensori abituali dalla accelerometro al giroscopio fino alla bussola, passando per il sensore di prossimità per l'accensione automatica del display; ovviamente non mancano un trasmettitore NFC e il pieno supporto alle reti 5G e anche il Wifi 6. A completare la scheda tecnica di realme 12 Pro+ contribuisce l'audio stereo, con Dolby Atmos.

Il display VOTO: 8 Nulla da dire sul display di realme 12 Pro+, un pannello AMOLED da 6.7", con una frequenza di aggiornamento variabile che può arrivare a 120 hz e quindi una notevole fluidità in tutti gli utilizzi. buona la definizione, mentre possiamo definire discreta la luminosità massima, che fino a qualche anno fa sarebbe stata da smartphone top, oggi invece invece è rigorosamente nella media: stiamo parlando di un picco di luminosità a 950 nits. Stiamo parlando di uno schermo con buoni contrasti, una buona leggibilità anche alla luce diretta del sole, condizione in cui solo le parti più scure potrebbero essere più difficili da leggere, ma complessivamente la valutazione è del tutto positiva.

Hardware, memoria interna e RAM VOTO: 8 Andando oltre tutti i temi legati al marketing, processore memoria e RAM sono gli elementi fondamentali per una funzionamento senza intoppi, che possa dare soddisfazioni in tutti i contesti. Il cuore di di realme 12 Pro+ è il processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, che è basato su un processo a 4nm, una delle opzioni più affidabili oggi disponibili, capace di rispondere ad ogni tipo di sollecitazione. Questo è un processore usato in molti prodotti sul mercato, in particolare su una versione della serie redmi note 13, mentre una validissima alternativa si trova nel processore Mediatek installato su Nothing Phone 2a. Le prestazioni di questo smartphone possono contare anche su 8 o 12 GB di RAM, con una memoria interna che può variare da 128 a 512 gb. c'è anche un ulteriore arricchimento, perché grazie ad una trucco legato al funzionamento del suo software, si possono scippare 12 GB alla memoria interna per abbinarli alla RAM. In questo modo le prestazioni si avvicinano davvero a quelle di un top di gamma, nulla da dire su questa configurazione.

Fotocamera VOTO: 6.5 realme 12 pro+ si basa su un comparto fotografico che usa tre tipi di soluzioni, il sensore principale da 50 megapixel, lo zoom periscopico da 64 megapixel e il grandangolo da 8 megapixel. C'è poi una selfie cam da 32 megapixel, di discreta qualità. Come spesso accade, la sostanza viene soprattutto dal sensore centrale, da 50 mpx, con apertura F/1.8 e con un'ottima stabilizzazione ottica. ci è piaciuto soprattutto per il fatto che riesce a catturare immagini nitide in tutte le condizioni, ma abbiamo apprezzato anche lo zoom periscopico, grazie a cui si possono ottenere quelli che l'azienda chiama ritratti cinematografici, ovvero scatti con effetto bokeh, che possono sfruttare lo zoom ottico 3X. In fase promozionale, realme ha parlato addirittura di uno zoom ibrido 120x, ma questo è uno dei dettagli da classificare come puro marketing, perché in modalità 120X gli scatti sono inutilizzabili. La soglia più estrema a cui ci si può spingere è quella dell'uso di uno zoom ibrido 6X. Discreto il risultato quando si girano video, ma bisogna avere una condizione ottimale e bisogna usare il sensore principale, la qualità scende drasticamente quando si usa lo zoom 3X. Da rivedere invece la prestazione della selfie cam.

Il software VOTO: 7 realme usa una personalizzazione di Android che è quasi identica alla colorOS, di OPPO e OnePlus: per differenze sono davvero minimali, anche dal punto di vista del design sembra di utilizzare uno smartphone dei brand citati. Questa non vuole assolutamente essere un'accezione negativa, ma, al contrario, la conferma che si stia parlando semplicemente di un software rodato, realizzato con cura e ricco di tutto ciò che serve perché l'esperienza con il proprio cellulare sia di ottimo livello. Il vero rebus per questo tipo di smartphone riguarda gli aggiornamenti nel tempo: mentre Samsung garantisce diverse versioni del sistema operativo, anche a distanza di anni dall'uscita di un cellulare, con gli altri brand è difficile ottenere questo tipo di risultato. Quello che cambia e soprattutto il fatto che non vengano aggiunte nuove funzionalità, quando vengono rese disponibili per i modelli successivi, cosa che invece Samsung fa regolarmente. In sintesi, il sistema operativo è di buona qualità, ma non bisogna aspettarsi un supporto nel lungo periodo.