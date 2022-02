Realme 4K Smart TV Stick arriva in Italia: è il primo con Google TV

Senza presentazioni particolarmente eclatanti, Realme 4K Smart TV Stick ha fatto la sua apparizione nello store ufficiale italiano del produttore cinese, destando non poca curiosità tra gli utenti vista la particolarità che lo caratterizza: è il primo dongle TV non di Google con l’interfaccia Google TV.

La stessa interfaccia Google TV che troviamo anche sull’ultima “Chromecast con Google TV" del gigante di Mountain View, e che Google sembra intenzionata a diffondere il più possibile sia sulle smart TV che sull’hardware (chiavette e dongle di vario tipo) utilizzato per rendere smart le TV che non nascono smart. E, a dire il vero, la chiavetta di Realme e il dongle di Google si assomigliano molto dal punto di vista hardware e, soprattutto, del prezzo: una decina di euro di differenza, a favore della soluzione di Google. In occasione del lancio, però, la Realme 4K Smart TV Stick si può comprare con un discreto sconto.

Realme 4K Smart TV Stick: specifiche tecniche

Come anticipato, Realme 4K Smart Google TV Stick offre l’interfaccia utente di Google TV, che permette di ordinare e ricercare tutti i contenuti online disponibili per l’utente, tenendo conto delle sue preferenze.

La nuova chiavetta targata Realme nasconde sotto il cofano una CPU quad-core e una GPU dual-core, associati a 2 GB di RAM e 8 GB di storage interno. Per connettersi alla televisione, Realme 4K Smart Google TV utilizza l’HDMI 2.1, si connette al router di casa attraverso il WiFi, mentre grazie al Bluetooth 5.0. è possibile collegarla al telecomando o allo smartphone.

Il dongle dell’azienda asiatica non ha nulla da invidiare neanche alla più celebre chiavetta di Amazon (neanche alla più recente Amazon Fire Stick 4K Max), né alla Xiaomi Stick 4K (queste ultime due, però, non hanno l’interfaccia Google TV).

Realme 4K Smart TV Stick è infatti capace di mostrare contenuti sino alla risoluzione di 4K, a 60 frame al secondo, e vanta anche il supporto all’HDR10+. Inoltre, se connessa al telecomando dotato di microfono (non incluso nella confezione) è capace di utilizzare i comandi vocali di Google Assistant.

Realme ha dichiara che il suo nuovo dongle è particolarmente robusto, visto che ha superato a pieni voti test di rigore, tra i quali: 144 ore d’uso ad alte temperature, cadute, 1.000 immissioni nella porta USB e 50 mila tap sui pulsanti del telecomando.

Realme 4K Smart TV Stick: quanto costa

Per quanto riguarda il prezzo in Italia, Realme ha deciso di rendere disponibile il suo nuovo dongle all’offerta lancio di 49,99 euro. Lo sconto è valido per soli cinque giorni, dopodichè Realme 4K Smart TV Stick costerà ben 69,99 euro. Il nostro consiglio è di cogliere al volo la promozione, se avete deciso di rendere smart la vostra TV e volete qualcosa di alternativo alla classica Amazon Fire TV Stick. La Chromecast con Google TV, per fare un paragone, a prezzo pieno costa 59,99 euro.