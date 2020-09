Realme 7 e Realme 7 Pro ufficiali: prezzo lowcost e caratteristiche top

Realme è pronta a lanciare due nuovi smartphone dal prezzo lowcost ma dalle caratteristiche top. Si tratta di Realme 7 e Realme 7 Pro, due telefoni dal design moderno con display dotato di punch hole per ridurre al minimo le cornici e con la fotocamera frontale integrata in alto a sinistra.

La parte posteriore degli smartphone invece ospita il comparto fotocamera inserito in elementi rettangolari, sempre nell’angolo superiore sinistro. Il Realme 7 può contare su quattro sensori in linea verticale, con flash LED a fianco, mentre il Realme 7 Pro mostra una disposizione dei sensori a L rovesciata con il flash LED nella parte inferiore quasi a disegnare una C. Per entrambi gli smartphone il sistema operativo è Android 10, con interfaccia personalizzata realmeUI. La data di lancio in India è fissata al 10 settembre per Realme 7 e al 14 settembre per la versione 7 Pro.

Realme 7, le caratteristiche

Lo smartphone Realme 7 non supporta lo standard di connettività 5G, dato che il chipset è un MediaTek Helio G95 che può contare su 6 o 8 GB di RAM LPDDR4x e su due tagli di memoria interna da 64 o 128 GB, espandibile fino a 256 GB con microSD. Il display da 6.5 pollici è Full HD+ con risoluzione 1080×2400 pixel e frequenza di refresh a 90 Hz, protetto da un Gorilla Glass e con tecnologia punch hole per l’alloggiamento della fotocamera frontale da 15 megapixel.

Il comparto della fotocamera posteriore è buono e vede una configurazione verticale con sensore principale da 64 megapixel, lente ultra grandangolare da 8 megapixel e altri due sensori da 2 megapixel: uno per i ritratti e uno macro. Il lettore di impronte digitali è integrato nel stato di accensione e sblocco. La batteria da 5000 mAh garantisce una lunga durata e supporta la ricarica rapida Dart Charge a 30 watt.

Realme 7 Pro, le caratteristiche

La versione Realme 7 Pro invece può contare su un processore Qualcomm Snapdragon 720G ed è disponibile in due varianti di RAM LPDDR4x da 6 o 8 GB e con memoria intera da 128 o 356 GB. Il display da 6.4 pollici è un SuperAMOLED con risoluzione Full HD+ e tecnologia punch hole per la fotocamera frontale, che ha risoluzione da 32 megapixel.

Il comparto fotografico sul retro ha una configurazione quadrupla a forma di C, con sensore principale sempre da 64 megapixel, secondario ultra grandangolare da 8 megapixel, monocromatico e macro da 2 megapixel. Inferiore la capacità della batteria, che è da 4500 mAh rispetto al Realme 7, però supporta la ricarica rapida Dart Charge a 65 watt.

Realme 7 e 7 Pro, prezzi e data di lancio

Le date di lancio per i telefoni e i prezzi sono già stati annunciati dall’azienda cinese. Il Realme 7 sarà disponibile in India a partire dal 10 settembre nei colori Mist White e Mist Blue. Il prezzo per la versione da 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna è di 14.999 rupie, circa 190 euro al cambio di valuta corrente. Per la versione da 8 GB e 129 GB si sale a 16.999 rupie, circa 215 euro.

Il Realme 7 Pro invece sarà in vendita nelle colorazioni Mirror White e Mirror Blue dal 14 settembre al prezzo di 19.999 rupi, circa 250 euro, per la versione con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, e di 21.999 rupie, circa 280 euro, per quella con RAM da 8 GB e memoria interna da 128 GB.