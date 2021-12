Realme 8i: lo smartphone di fascia media è diventato low cost

In un mercato ricco di proposte interessanti c’è uno smartphone di fascia media capace di distinguersi principalmente per un aspetto: un ampio schermo da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz, quindi perfetto per chi ama avere un prodotto che sia anzitutto fluido e piacevole da usare.

Sono parecchi oggi gli smartphone con questa peculiarità, ma gran parte delle volte sono prodotti di fascia alta o medio alta e dunque anche costosi. Realme 8i vuole scardinare quest’equazione, e si propone come uno smartphone Android di fascia media che riesce a coniugare uno schermo molto “svelto" a un prezzo più che abbordabile per chi non ha grossi budget o semplicemente vuole destinare “il giusto" all’acquisto. Prezzo che è diventato più conveniente che mai nelle scorse ore, quando Amazon ha deciso di proporre in sconto Realme 8i. Scopriamo com’è fatto e quanto costa attualmente, lo smartphone Android di fascia media che costa come un low cost.

Realme 8i, caratteristiche tecniche

Realme 8i ha uno schermo di tipo LCD IPS da 6,6 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e risoluzione Full HD+ (1.080 x 2.412 pixel, 400 pixel per pollice), un chip MediaTek Helio G96 da 2,05 GHz di frequenza massima con GPU Mali-G57 MC2 per i giochi.

In termini di memorie, ci sono 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione comunque espandibili grazie allo slot dedicato ad accogliere le schede microSD, in modo da poter conservare foto alla risoluzione massima e video anche lunghi senza preoccuparsi più di tanto di quanto spazio rimane in memoria.

Realme 8i ha una fotocamera frontale da 16 megapixel e tre fotocamere posteriori, la principale da 50 megapixel f/1.8 con autofocus accoppiata a due sensori, macro e di profondità per il miglioramento dei ritratti, da 2 megapixel ciascuno. Rara e quindi apprezzatissima di questi tempi la presenza dell’ingresso per il jack audio da 3,5 mm per le cuffie cablate.

Sul fronte della connettività Realme 8i è uno smartphone Android dual SIM che offre LTE, Wi-Fi 802.11 dual-band, hotspot, Bluetooth 5.1 LE con protocollo AD2P, GPS, GLONASS, GALILEO, BDS e USB-C per ricarica e trasferimento dati. Per lo sblocco c’è un lettore di impronte digitali posto di fianco, nel telaio.

La batteria è un’unità da 5.000 mAh non estraibile con supporto alla ricarica rapida da 18 watt. L’interfaccia utente è la Realme UI 2.0 basata su Android 11. Due le colorazioni: Space Black e Space Purple. Dimensioni di 164,1 x 75,5 x 8,5 mm e 194 grammi di peso.

Realme 8i, l’offerta Amazon

Realme 8i è stato ufficializzato a settembre scorso ad un prezzo di listino di 199 euro, comunque commisurati alle specifiche tecniche tutto sommato di buon livello per un prodotto di fascia media.

Le cose si fanno tuttavia molto più interessanti ai prezzi attuali. Amazon propone Realme 8i in sconto a 176,33 euro (-22,67 euro, -11%) che proiettano i suoi contenuti di fascia media all’interno del segmento low cost: vale la pena approfittarne.

Realme 8i – Versione 4/64 GB – Display a 120Hz – Batteria da 5.000 mAh